La Policía recuperó bienes sustraídos y detuvo al presunto autor

Gracias al trabajo coordinado entre dependencias policiales se logró el esclarecimiento del ilícito

Efectivos de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Uno detuvieron a un hombre y recuperaron varios elementos vinculados a un hecho contra la propiedad, en el barrio Centro de esta ciudad.

El hecho se conoció este miércoles por la mañana, cuando personal de la Comisaria Seccional Primera, verificó un requerimiento en un inmueble ubicado en calle José María Uriburu entre Padre Patiño y Mitre.

Allí, entrevistaron al encargado, quien manifestó que a través de las cámaras de seguridad observó a un sujeto ingresar por una ventana el martes por la noche y que se apoderó de mercaderías, una motoguadaña, una computadora, cables, entre otros elementos.

De inmediato, los investigadores de la Brigada iniciaron las averiguaciones del caso y con la colaboración del Destacamento Hospital Central demoraron al presunto autor.

Durante el procedimiento secuestraron los elementos vinculados al caso. El detenido y lo incautados fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.



