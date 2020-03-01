Detuvieron a un hombre y recuperaron una motocicleta

El procedimiento fue realizado tras una investigación iniciada por la denuncia del damnificado

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos detuvieron a un hombre, de 45 años, secuestraron una motocicleta denunciada como sustraída y un casco protector, en el marco de una investigación por Robo.

La investigación inició el viernes último, tras una denuncia radicada en la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini.

Allí, un ciudadano denunció la sustracción de una motocicleta Zanella RX 250 cilindradas, hecho ocurrido en inmediaciones de las avenidas Circunvalación y Néstor Kirchner, de esta ciudad.

A partir de tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la identidad del presunto autor y su ubicación en un inmueble del barrio Incone.

Al arribar al lugar, interceptaron al sospechoso, quien tenía en su poder el rodado en cuestión. Tras verificar los números de motor y cuadro, constataron que la motocicleta registraba pedido de secuestro vigente.

Durante el procedimiento también se secuestró un casco protector vinculado a la causa.

El detenido, junto con la motocicleta y el casco secuestrados, quedaron a disposición de la Justicia provincial.



