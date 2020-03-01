La Policía frustró un ilícito en una institución educativa en el Antenor Gauna

El malviviente fue sorprendido en pleno acto delictivo y quedó a disposición de la Justicia

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial de la Zona Ocho aprehendieron a un sujeto de 25 años por ingresar a la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 516 ubicada en el barrio Antenor Gauna, de esta ciudad.

El procedimiento se concretó alrededor de las 21:20 horas del martes, en el marco de los operativos de prevención impulsados por la fuerza durante este periodo de receso invernal, que pone el acento en las recorridas permanentes en inmediaciones a las instituciones públicas.

Al arribar al lugar los policías identificaron al sospechoso, quien al advertir la presencia de los uniformados intentó darse a la fuga.

A todo esto, una mujer policía que cumplía su servicio adicional en la zona fue la que alertó sobre la presencia sospechosa de un individuo en los alrededores de la escuela.

Ante esa situación, personal de la Subcomisaría Antenor Gauna ingresó al predio escolar con autorización de la directora, realizó las tareas de inspección y constató que los bienes recuperados pertenecían al establecimiento escolar.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación procesal y quedó disposición Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.