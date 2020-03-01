Clorinda: Investigación por estafa a carnicería terminó con allanamientos y detenidos

• El Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial, tomó intervención en el caso

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales de Clorinda y la División Delitos Económicos detuvieron a dos hombres y secuestraron elementos de interés durante allanamientos y requisas de vehículos realizados en el marco de una investigación por estafa a un frigorífico.

Según la denuncia, una carnicería ubicada en calle Buenos Aires N° 1100 del barrio Centro de la segunda ciudad recibió mercaderías de un frigorífico de la provincia de Santa Fe y los representantes de la firma extraprovincial advirtieron que resultaron damnificados porque el pago nunca impactó.

A partir de la denuncia del caso, se desplegaron tareas de campo, inteligencia y relevamiento que permitieron establecer la modalidad de la estafa y las personas involucradas.

En el marco de la investigación y por orden judicial, el 20 de este mes se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a los investigados en la ciudad de Clorinda y en paralelo se efectuaron requisas de rodados, procediéndose al secuestro preventivo de dos automóviles que quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

Como corolario de esas diligencias y de las tareas de vigilancia desplegadas, personal policial aprehendió a los dos sospechosos en distintos puntos del microcentro clorindense y se les secuestraron sus teléfonos celulares.

Durante las actuaciones también se constató que la carnicería no tenía habilitación municipal para la actividad que desarrollaba.

También se incorporaron al expediente registros fílmicos aportados por el Centro de Monitoreo Municipal; mientras que todo el procedimiento fue documentado por personal de la Delegación de Policía Científica y puesto a conocimiento de las autoridades judiciales.

Para la ejecución de las medidas judiciales se contó con la participación de grupos tácticos de la institución como así también personal de las dependencias del área Unidad Regional Tres para la cobertura de seguridad en la zona.

Los detenidos fueron notificados de la causa por “Estafa” y quedaron alojados en dependencias policiales a disposición de la Justicia provincial.