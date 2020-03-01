Amenazó con un arma de fuego a otro sujeto y fue detenido

• Secuestraron un revólver de interés para la investigación

Efectivos de la Sección- Banco Payaguá "Agente Ramón Bartolomé Ramírez"- de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, con la colaboración de la Delegación UEAR Kilómetro 100, concretaron un allanamiento en el marco investigativo por el delito de “amenazas con el uso de arma de fuego”, que culminó con la detención del presunto autor y el secuestro del arma utilizada para la consumación del hecho.

La investigación inició cuando un vecino de la colonia Banco Payaguá, denunció que un sujeto se presentó en su vivienda, lo amenazó de muerte y le exhibió un arma de fuego con la que lo apuntó hacia su integridad física, para luego darse a la fuga antes del arribo de los efectivos policiales.

Con los elementos reunidos durante la investigación y los testimonios incorporados a la causa, el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial ordenó el allanamiento de la vivienda del imputado.

La medida judicial se concretó en la jornada de este jueves, que permitió el secuestro de un revólver y la detención del presunto autor.

Detenido y secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.