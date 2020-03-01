Jornada histórica en un clima de tranquilidad y seguridad

Una vez más, el trabajo conjunto entre la Policía y la comunidad permitió que un acontecimiento de gran magnitud concluyera de manera ordenada y segura, reafirmando el compromiso institucional de proteger a la población y preservar la paz social en cada evento de concurrencia masiva

La Policía de la Provincia de Formosa llevó adelante un amplio operativo de seguridad con motivo de la final de la Copa Mundial de la FIFA, que culminó con resultados altamente positivos y sin registrarse incidentes de relevancia durante los festejos desarrollados en distintos puntos del territorio provincial.

El dispositivo de seguridad, que contó, en esta ciudad, con la participación de más de 500 efectivos policiales pertenecientes a distintas dependencias, fue planificado para preservar el orden público, garantizar la libre circulación y brindar seguridad a las miles de personas que se congregaron, principalmente en la Plaza General San Martín y otros espacios públicos de la ciudad capital, así como en las distintas localidades del interior provincial.

El operativo incluyó patrullajes preventivos, controles vehiculares, regulación del tránsito, presencia de efectivos a pie, monitoreo mediante el sistema de videovigilancia y drones, además del trabajo coordinado entre las diferentes unidades operativas de la Institución.

Se iniciaron 3 causas contravencionales por desorden en estado de ebriedad y una causa judicial donde se detuvo a un hombre mayor de edad tras lanzar una botella de vidrio que impactó en un efectivo policial cuando estaba culminando la celebración.

Desde la Jefatura de Policía se destacó el profesionalismo y compromiso demostrado por los hombres y mujeres de la fuerza, quienes cumplieron eficazmente con la misión de acompañar una jornada de gran convocatoria, garantizando la seguridad de vecinos y visitantes.

Asimismo, se puso en valor la conducta ejemplar de la ciudadanía, que celebró con responsabilidad, respeto y prudencia, permitiendo que los festejos transcurrieran en un clima de tranquilidad, convivencia y alegría.