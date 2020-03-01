La Policía auxilió a una mujer tras permanecer privada de su libertad y detuvo a su pareja

La víctima solicitó auxilio en un comercio del barrio Nueva Formosa y el acusado fue aprehendido minutos después durante un rastrillaje

Efectivos de la Comisaría Seccional Octava detuvieron a un hombre de 24 años acusado de privar ilegítimamente de la libertad, agredir y amenazar a su pareja en un contexto de violencia de género.

El hecho ocurrió este miércoles, alrededor de las 19:22 horas, cuando personal policial acudió a un requerimiento cursado a través del sistema de emergencias, en un minimercado ubicado en el barrio Nueva Formosa.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una joven que manifestó que una mujer se había presentado en el comercio en estado de alteración, solicitando ayuda de manera urgente, motivo por el cual se dio aviso inmediato a la Policía.

La víctima, de 27 años, relató que su pareja la habría mantenido encerrada durante tres días en su domicilio, mediante agresiones físicas y amenazas. Además, presentaba lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, por lo que fue puesta en resguardo de inmediato.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos realizaron un rápido rastrillaje por el sector y lograron la aprehensión del presunto autor en la vía pública, en inmediaciones del local comercial.

El hombre fue trasladado hasta la dependencia policial, donde quedó a disposición de la magistratura interviniente, mientras se avanzó con las diligencias procesales correspondientes.

En tanto, la víctima fue acompañada por personal del área de Violencia de Género hasta la sede policial. Por el caso se inició una causa judicial por “Privación Ilegítima de la Libertad, Lesiones y Amenazas en Contexto de Violencia de Género”.



