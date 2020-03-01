Un efectivo resultó lesionado durante la intervención por un violento desorden en el barrio Namqom

Un grupo de personas atacó al personal policial con armas blancas, hachas, machetes, cuchillos y elementos contundentes

Efectivos de la Subcomisaría Namqom, con apoyo de distintas dependencias del área del Distrito 5 y del Destacamento Desplazamiento Rápido, intervinieron en un violento desorden registrado en el mencionado barrio de esta ciudad, donde un grupo de personas atacó al personal policial y provocó lesiones a un efectivo.

El hecho ocurrió este miércoles, alrededor de las 19:30 horas, cuando la dependencia recibió un requerimiento por disturbios en el sector de las manzanas 4 y 5 del citado barrio, por lo que personal policial acudió de inmediato al lugar.

Al arribar, los uniformados constataron la presencia de un grupo de hombres que se encontraban bajo los efectos del alcohol, portando hachas, machetes, cuchillos, armas blancas y escombros, ocasionando disturbios e intimidando a los vecinos del sector.

En medio de la intervención, los involucrados comenzaron a arrojar elementos contundentes contra el personal policial, por lo que los efectivos debieron adoptar medidas de seguridad y efectuar disparos disuasivos con escopetas con postas de gomas, con el objetivo de repeler la agresión y evitar consecuencias mayores.

Pese a ello, el grupo continuó con su actitud hostil, alentando el ataque contra los uniformados. Como consecuencia del altercado, un oficial resultó lesionado y debió ser asistido por personal del SIPEC, que posteriormente lo trasladó al Hospital Distrital 8.

De acuerdo al informe médico preliminar, el efectivo sufrió una herida cortante en el sector de la nariz y labio superior, además de una fractura en el dedo pulgar de la mano izquierda, quedando bajo atención profesional.

Ante la magnitud del desorden y debido a que el personal actuante fue superado en número, se solicitó apoyo de otras unidades, acudiendo efectivos del DDR y de distintas dependencias logrando finalmente controlar la situación.

Por el hecho se labran las actuaciones judiciales correspondientes, mientras continúan las diligencias para identificar y poner a disposición de la Justicia a los responsables de la agresión.



