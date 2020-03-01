Celebración histórica con un operativo policial que garantizó la seguridad de miles de vecinos

Casi 30 mil de personas celebraron en la Plaza San Martín y distintos puntos de la provincia. Solo se registró un incidente aislado en la capital, donde un efectivo policial sufrió lesiones leves durante una agresión

La Policía de la Provincia de Formosa culminó con éxito el amplio operativo de seguridad dispuesto con motivo de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final, garantizando que miles de vecinos disfrutaran de la celebración en un marco de tranquilidad, orden y seguridad.

El dispositivo preventivo, planificado por el Departamento Operaciones Policiales, contó con la participación de efectivos de distintas dependencias de la Institución, quienes desplegaron un importante trabajo de prevención, regulación del tránsito, restricciones vehiculares, patrullajes permanentes en la Plaza General San Martín, sus alrededores y en los principales puntos de concentración de toda la provincia.

Gracias al comportamiento de la gente, al profesionalismo y la coordinación del personal policial, la multitudinaria convocatoria de casi 30 mil personas en la plaza San Martín y sectores aledaños se desarrolló con total normalidad, permitiendo que las familias y simpatizantes celebraran el histórico triunfo de la Selección Argentina sin mayores inconvenientes.

Como único hecho de relevancia, cerca de las 22.30 horas, mientras efectivos realizaban tareas de despeje para facilitar el paso de una autobomba del Cuerpo de Bomberos, un reducido grupo de inadaptados arrojó botellas de vidrio y otros elementos contundentes contra el personal policial. A raíz de la agresión, un cabo del Comando Radioeléctrico Policial sufrió una lesión en la cabeza, recibió asistencia inmediata por parte del SIPEC y fue trasladado al Hospital Central, donde permaneció consciente y fuera de peligro. La fuerza inició las actuaciones judiciales correspondientes para identificar a los responsables del ataque.

Interior.

En el interior provincial también se implementaron operativos preventivos. En Las Lomitas, la rápida intervención policial permitió controlar disturbios aislados, con la detención de cuatro personas involucradas en desórdenes. En tanto, en Pirané fueron demorados tres hombres y una mujer por ocasionar incidentes durante los festejos, restableciéndose el orden en ambos casos.

La Policía de la Provincia de Formosa destaca el compromiso, la vocación de servicio y el profesionalismo demostrado por todo el personal afectado al operativo, cuyo accionar permitió preservar la seguridad pública y garantizar que un acontecimiento de gran convocatoria concluyera de manera exitosa, interviniendo con rapidez y eficacia ante los escasos hechos aislados registrados durante la jornada.



