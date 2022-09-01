El Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa con actividades en las vacaciones invernales

Las propuestas son “libres, gratuitas y para toda la familia”, se destacó.

En estas vacaciones de invierno, el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa, ubicado en la ciudad capital, sigue siendo un espacio de encuentro para disfrutar, aprender y compartir en comunidad.

Durante el receso habrá propuestas recreativas, deportivas, artísticas y culturales para toda la familia, con actividades pensadas para que niñas, niños, jóvenes y personas de todas las edades vivan unas vacaciones divertidas.

Al respecto, en diálogo con AGENFOR, la profesora Anahí Romero, coordinadora del Centro Comunitario, resaltó que todas las propuestas “son libres, gratuitas y para toda la familia”, informando que de lunes a viernes “estamos de 7 a 22 horas de corrido, mientras que los días sábados de 8 a 12 y de 14 a 19 horas”.

Por ejemplo, mencionó que “hay clases de taekwondo, judo, vóley, fútbol y gimnasia rítmica”, así como de zumba, ritmos latinos, folclore para niños, adolescentes y adultos, bombo y malambo, entre otras. Así también, agregó que se reeditará el ciclo de cine.

Como novedad, anticipó que se contará con “Desafío Formosa”, que es una propuesta del Ministerio de Turismo con la cartera de Cultura y Educación. Se trata de una herramienta didáctica y un juego de mesa interactivo creado por jóvenes talentos locales junto a los mencionados Ministerios. Su objetivo principal es que los estudiantes de cuarto grado conozcan la historia, la cultura y los circuitos turísticos provinciales para fortalecer su identidad formoseña.

Del mismo modo, remarcó que estarán presentes distintos organismos, como el Ministerio de la Comunidad a través de áreas como la Dirección de Niñez y Adolescencia, el Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO) y la Secretaría de la Mujer, al igual que la División de Relaciones Comunitarias de la Policía de Formosa.

“Tenemos más de 20 actividades para ofrecer en estas dos semanas de vacaciones de julio, así que los esperamos a todos –invitó-. Y si no quieren hacer una actividad en específico, igual pueden pasar a tomar un mate o un tereré, a jugar a la pelota, a la plaza o bien al sector de juegos, donde hay muchos juguetes para los chicos. Esperamos a todas las familias”.



