La Municipalidad trabajó en la limpieza de boca de tormentas durante una jornada inestable

La Municipalidad capitalina se enfocó este miércoles con tareas preventivas ante la inestabilidad climática. Desde el área de barrido del municipio informaron que, ante estas circunstancias, se realiza un trabajo focalizado en la limpieza de hojas, ramas y en varias ocasiones residuos que se encuentran en bocas de tormenta, para agilizar el escurrimiento del agua ante posibles lluvias.

De acuerdo a lo informado se procede de esta manera en forma periódica, involucrando a un total de 24 cuadrillas comunales que se desenvuelven en distintos turnos en tres secciones, concretando más de 500 cuadras diarias con el barrido. Una vez culminado el mismo, se acopian los montículos de tierrilla y hojas a cargo de equipos que lo hacen entre las 4 y 8 de la mañana, divididos en quince zonas, levantando diariamente entre 6 y 7 toneladas, dejando limpias y despejadas las calles y bocas de tormenta.

Siempre se recomienda ante una alerta de lluvia no retirar la basura, mantener limpios parterres y cunetas para evitar obstrucciones y anegamientos de desagües.



