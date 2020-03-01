Artistas formoseños estarán en la nueva edición del Festival Esto También Está Sonando

La cuarta edición del Festival Esto También Está Sonando se realizará el sábado 22 de agosto de 2026 en el Parque 2 de Febrero de Resistencia, Chaco, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes del nordeste argentino. A lo largo de la jornada habrá conciertos, performances, instalaciones artísticas y una variada propuesta gastronómica, con la participación de 40 artistas distribuidos en 11 proyectos musicales que representan la diversidad sonora del Litoral y Latinoamérica. Como en cada edición, el festival tendrá además un fuerte compromiso social: el ingreso será mediante la donación de un alimento no perecedero, que será destinado a la Escuela Intercultural Bilingüe "Cacique Pelayo".

Hay sonidos que vienen del rumor de las lagunas, del monte, de los pájaros, del río y de las voces que atraviesan generaciones. Hay músicas que permanecen dormidas bajo la superficie de una ciudad hasta que, una vez al año, algo las convoca. Porque antes de que una canción llegue al escenario, primero sucede algo más profundo. Sucede en el agua. Sucede en el monte. Sucede en quienes todavía creen que la música puede reunir a una comunidad alrededor de un mismo latido. En agosto, cuando San Bicho vuelva a despertar, Resistencia volverá a escuchar ese llamado.

El Parque 2 de Febrero será el lugar de encuentro para este ritual comunitario. Por los dos escenarios pasarán unos cuarenta artistas del Chaco junto a invitados de distintas provincias argentinas y países limítrofes. En el predio habrá instalaciones artísticas y propuestas gastronómicas, para que el público pueda celebrar este ritual contemporáneo, reencontrándose con la propia sonoridad y las conexiones musicales con el resto de la región.

En el Escenario Isla, con capacidad para 500 personas, y el Escenario Laguna, pensado para recibir a 4.000 espectadores, convivirán la música ancestral de los pueblos originarios, la canción, el rock, los géneros urbanos, el folklore, el pop y la cumbia, en un recorrido que pone en diálogo las expresiones tradicionales con las búsquedas más experimentales de la escena regional y latinoamericana.

El escenario reunirá a figuras como Sara Hebe, Nde Ramírez + Qom Llalec (Formosa), Hermanos Duarte + Anabella Franco, Livia Mattos (Brasil), Edgardo Cardozo, Arupe Ensamble, Metalengua (Chile), Seba Ibarra, Pablo Poblado, Passiflorx (Paraguay) y Constelación Beats, entre otros.

Concepto del festival

En esta cuarta edición, el gran protagonista vuelve a emerger desde las lagunas que abrazan la ciudad. San Bicho, espíritu protector del festival, guardián de las aguas y de la imaginación subtropical, regresa para conducir un viaje hacia el corazón de nuestra identidad musical. Con su cabeza de jaguar y su presencia fantástica, este ser nacido del imaginario chaqueño se ha convertido en el emblema de un universo donde lo ancestral dialoga con lo contemporáneo.

Su aparición es una forma de narrar el territorio. Habita el río, el monte, las lagunas y también la memoria colectiva. Convoca a escuchar aquello que muchas veces permanece oculto: la tonada propia, el pulso del paisaje, la mezcla de culturas que hace única a esta región. Bajo su protección, el festival propone despertar una música que ya existe dentro de cada persona, esa que conecta con los mitos, las creencias y la potencia creadora de una comunidad.

Esto También Está Sonando, es parte del ritual comunitario que renace cada año.

Sobre el festival

Desde su nacimiento en 2022, Esto También Está Sonando construye un manifiesto artístico que reivindica la identidad regional desde una mirada contemporánea.

Lejos de reproducir el formato tradicional de un festival, el proyecto crea un territorio de encuentro donde conviven conciertos, intervenciones interdisciplinarias, narrativas visuales y experiencias inmersivas que dialogan con el imaginario del Chaco y del Litoral, pero que extiende sus brazos musicales a otros territorios. Cada edición amplía ese universo simbólico, transformando al espacio público en un escenario donde la música recupera su dimensión ritual y colectiva.

La curaduría reúne artistas del Chaco junto a invitados de distintas provincias argentinas y países limítrofes, ofreciendo un mapa sonoro diverso que abraza la tradición, la experimentación y las nuevas escenas latinoamericanas.

Una historia que sigue creciendo

La productora Esto También Está Sonando, nacida en Resistencia en 2011, se ha consolidado como uno de los espacios más activos de la región en la promoción de la música independiente.

Con más de 300 conciertos y 10 festivales realizados, ha impulsado proyectos que fortalecen la identidad cultural del nordeste argentino y generan nuevas plataformas para artistas emergentes.

Su recorrido incluye grandes producciones como Festival Chaco Suena Bien y las tres ediciones anteriores de Esto También Está Sonando, consolidando un modelo de gestión que combina programación artística, innovación estética y compromiso con el territorio.



