Con una multitudinaria participación de su pueblo Ingeniero Juárez celebró su 96 aniversario

Los juarenses vivieron días muy especiales al recordar su noventa y seis aniversarios. El Intendente de Ingeniero Juarez Rafael Nacif, llegó a reconocer que lo sintió como el mejor hecho hasta ahora. Tuvieron el veinte de julio un bingo familiar, la serenata en la que todos cantaron el feliz cumpleaños emocionados a viva voz en el polideportivo municipal, completamente repleto. Por su parte la mañana del veintiuno, se inició con el izamiento de la bandera en un día que empezó frio y con una fuerte llovizna, pero que se fue amigando y aplacando permitiendo que el desfile cívico militar fuera impecable. “No podía ser de otra manera, hasta se lo vio como una bendición”, se escuchó sal Intendente. Es que, Nacif detalló, que durante mucho tiempo los participantes del desafile se preparan para mostrar en esas horas el compromiso de un pueblo pluricultural y bilingüe, que defiende sus tradiciones y cultura con todo el corazón.

Por la noche el Festival Aniversario hizo vibrar a compueblanos y visitantes que llegaron de toda la región. Los artistas hicieron bailar a todo el polideportivo. Hasta las siete de la mañana. Jóvenes, adultos, pero sobre todo en familia, se instalaron y compartieron horas de felicidad, música y sana alegría, en un ambiente de absoluta tranquilidad.

Nacif explicó que en otros momentos de la historia de Juarez contar con esa calma hubiera sido impensable, algo que se consiguió fruto del esfuerzo, el trabajo continuo de todos los sectores, para que hoy se pueda vivir en paz.

As´, Nacif detalló que esto fue posible tambien, porque nunca estuvieron solos, porque en todos los aspectos, se vio la firme presencia y la visión de un gobernador como Gildo Insfrán que planifica, ejecuta, y sostiene siempre, un Gobierno inclusivo, en el que la justicia social y la solidaridad se aplican sin dintinciones para todos los formoseños.



