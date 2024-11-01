La Municipalidad sortea una camiseta original de la Selección

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a Administración de Ingresos Municipales (ADIM) de la Municipalidad de Formosa, lanzó un sorteo entre los vecinos por una camiseta original de Lionel Messi.

Así lo informó la subsecretaria de Ingresos Municipales, contadora Giovanna Díaz Roig, quien explicó que la propuesta nació al calor del entusiasmo que despierta el seleccionado argentino.

"En la ADIM queremos vivir la pasión por la Selección junto a los vecinos. Por eso sorteamos una camiseta original de Messi", señaló la funcionaria.

Sobre los plazos, precisó que hay tiempo de participar hasta el miércoles 15 a las 12 horas.

En cuanto a la mecánica, Díaz Roig detalló los tres pasos: seguir a ADIM Formosa en Instagram y Facebook, dar "Me gusta" y compartir la publicación, y etiquetar a tres amigos.

La iniciativa se enmarca en las acciones de cercanía que el organismo viene desarrollando con los contribuyentes a través de sus canales digitales.

Los detalles completos pueden consultarse en las cuentas oficiales de la Administración de Ingresos Municipales y en Formosa, tu ciudad.



