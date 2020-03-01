Cuadrillas municipales intervinieron calles internas, cunetas y canales en barrios

La Municipalidad de Formosa desplegó este lunes un operativo simultáneo de mantenimiento vial y de infraestructura pluvial en distintos puntos del ejido urbano. Las tareas estuvieron a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.

El trabajo se organizó en equipos que operaron de manera paralela en los distintos sectores de la ciudad.

En el barrio Santa Rosa se ejecutó limpieza de traza y perfilado de calles internas, junto con cuneteo de carga directa y manual sobre las arterias del sector.

Las cuadrillas avanzaron en el Mariano Moreno con cuneteo de carga directa y manual, además de la limpieza de cámaras sobre las calles Vélez Sarsfield, Larrea y Castelli. Se trata de puntos sensibles del sistema de desagües, donde la acumulación de sedimento reduce la capacidad de escurrimiento ante las lluvias.

En la zona del estadio de la Liga Formoseña de Fútbol, los equipos concretaron un trabajo de mayor porte: saneamiento, retiro de suelo, relleno y compactación de la calzada sobre calle Domingo Juárez, entre la avenida Antártida Argentina y la avenida 8 de Abril.

Otra cuadrilla se ocupó de la limpieza y el ordenamiento del yacimiento ubicado en el barrio San Jorge.

Allí también se realizaron tareas de limpieza y mantenimiento del vivero municipal, en una labor conjunta con la Dirección de Parques y Espacios Verdes.

En el oeste y el sur de la capital trabajaron los equipos del Circuito Cinco. En Namqom, sobre la línea de ribera 68, se completó el perfilado de calles, mientras que en el sector de la línea de ribera 33 se sumaron cuneteo manual y mecanizado al perfilado de las arterias.

El barrio Luján recibió tareas de limpieza de canal.

En el Eva Perón, en tanto, las cuadrillas ejecutaron cuneteo manual y mecanizado sobre las calles internas.

Desde el área comunal puntualizaron que estas acciones forman parte de un cronograma permanente, orientado a sostener la transitabilidad de las calles de tierra y a garantizar el drenaje del agua de lluvia hacia los desagües troncales.

También recordaron que los vecinos pueden acercar sus pedidos a través de los canales de atención del municipio, que son incorporados a la planificación semanal de los equipos.

Espacios verdes





Diferentes cuadrillas fueron las encargadas de realizar el desmalezado en parterres, grandes predios, y en adyacencias de establecimientos educativos, canchas y centros de salud, entre otros, en la fecha en los barrios Lote 33, 17 de Octubre, Collucio, San Andrés, 7 de Mayo, Itatí 1 y sobre la Av. Los Constituyentes.

Por su lado, los trabajos de jardinería se llevaron a cabo en la plaza del B° El Porvenir, Plaza San Martín, sobre plazoletas y platabandas de las avenidas Soldado Formoseño, 9 de Julio, Gob. Gutnisky y 25 de mayo. De igual manera se accionó en la Rotonda de la Cruz, Mástil Municipal, Paseo La Estación, Plaza Las Araucarias y en dependencias comunales.

Finalmente, en cuanto al cuidado del arbolado urbano, se llevaron a cabo podas correctivas en tres ejemplares de los barrios San Miguel y San Martín, dos en el B° 7 de Noviembre, y en los barrios Bernardino Rivadavia, Don Bosco, Guadalupe, Cofivol y Fontana, uno en cada uno, mientras que se trabajó en un destronque en el B° Independencia.







