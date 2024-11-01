La Municipalidad adhirió al asueto administrativo desde las 15 por el partido de Argentina ante Inglaterra

La Municipalidad de la ciudad de Formosa dispuso el asueto administrativo para este miércoles a partir de las 15, en adhesión al Decreto Provincial N° 140/2026.

La medida alcanza al personal de la Administración Pública Municipal.

El motivo es la participación de la Selección Argentina de Fútbol en las semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026.

Mediante el Decreto N° 1558/26, el intendente Jorge Jofré resolvió sumar a la comuna a la decisión del Poder Ejecutivo provincial. El texto provincial había invitado a los municipios, a las comisiones de fomento, a los poderes Legislativo y Judicial y a las entidades bancarias públicas y privadas con asiento en el territorio a acompañar la disposición.

Con esta adhesión, los agentes municipales podrán seguir el partido de un seleccionado que vuelve a ubicarse entre los cuatro mejores del mundo.



