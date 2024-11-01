Rafael Nacif profundizó las acciones de capacitación y formación para los vecinos de Ingeniero Juárez

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, junto a la concejal María Nacif, participó de la apertura de los cursos gratuitos de Informática y Peluquería Básica, una iniciativa coordinada entre la Oficina de Empleo Municipal y Acción Social, destinada a brindar nuevas herramientas de capacitación y fortalecer las posibilidades de inserción laboral y desarrollo emprendedor de los vecinos.

Nacif dijo que estas propuestas forman parte de una política pública sostenida por el Municipio para ampliar el acceso a la formación gratuita y de calidad, dando continuidad a las distintas acciones que se vienen impulsando en materia educativa y de capacitación.

"Aunque para muestra basta un botón", citó dos ejemplos de todo el trabajo realizado: las capacitaciones desarrolladas junto al Instituto Politécnico de Formosa y las carreras universitarias implementadas mediante convenio con la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), totalmente solventadas por el Municipio y bajo modalidad virtual, permitiendo que cada vez más juarenses puedan acceder a estudios superiores sin tener que dejar su comunidad.

Nacif remarcó que el fortalecimiento de estos espacios responde al compromiso de seguir generando igualdad de oportunidades, entendiendo que la educación, la capacitación y el acceso al conocimiento constituyen herramientas fundamentales para el crecimiento personal, la inserción laboral y el desarrollo de la comunidad.

Asimismo, expresó un especial reconocimiento al permanente acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Formosa, encabezado por el gobernador Dr. Gildo Insfrán, cuyas políticas públicas de inclusión, educación y desarrollo permiten que los municipios continúen ampliando oportunidades para sus vecinos mediante un trabajo conjunto y articulado.

Finalmente, Rafael Nacif felicitó a quienes comenzaron esta nueva etapa de formación y reafirmó el compromiso de su gestión de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan las capacidades de los vecinos y contribuyan a construir un Ingeniero Juárez con más oportunidades, inclusión y futuro para todos.