Formosa avanza con la atención por telemedicina

El Hospital Interdistrital Evita concretó la primera consulta de teledermatología en articulación con el Hospital Distrital de Las Lomitas, fortaleciendo el acceso a la atención especializada para pacientes del interior provincial mediante esta innovadora herramienta tecnológica.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa incorporando tecnología al sistema público de salud. En ese marco, el Hospital Interdistrital Evita realizó esta semana la primera consulta de teledermatología junto al Hospital Distrital de Las Lomitas, una experiencia que fortalece el trabajo en red y amplía el acceso a la atención especializada para pacientes del interior de la provincia.

Una de las referentes del Servicio de Dermatología del HIEF, la doctora Tatiana Sosa, explicó que la teledermatología constituye una herramienta estratégica que “nos permite acercar la atención especializada a pacientes que se encuentran en hospitales alejados de la Capital, evitando traslados innecesarios y acortando los tiempos para arribar a un diagnóstico y tratamiento oportunos”.

Comentó que esta primera experiencia se desarrolló mediante una consulta sincrónica, es decir, en tiempo real a través de videoconferencia. “Desde el Hospital Interdistrital Evita nos conectamos con el Hospital Distrital de Las Lomitas, donde estaban presentes los seis pacientes junto al director del nosocomio, el doctor Javier Trachta, y la médica generalista tratante, doctora Liliana Viola”, explicó.

Durante la teleconsulta se evaluaron patologías como lepra, leishmaniasis y otras dermatosis. “Analizamos en conjunto cada caso, revisamos la historia clínica, realizamos el examen dermatológico guiado y definimos la conducta a seguir”, precisó la profesional. Además, se efectuó el triage de derivación y se otorgaron turnos para cirugía ambulatoria a dos pacientes que requerían tratamiento quirúrgico.

Trabajo conjunto y atención de calidad

La especialista destacó que esta modalidad fortalece la articulación entre los distintos niveles de atención del sistema sanitario provincial. “El médico del nosocomio local realiza la evaluación clínica inicial y coordina la consulta con el especialista –detalló-. Durante la videoconferencia, ambos equipos trabajamos de manera conjunta, intercambiamos opiniones y tomamos decisiones compartidas”.

Asimismo, señaló que una gran parte de las enfermedades dermatológicas pueden abordarse mediante teledermatología. “Es muy útil para el seguimiento de pacientes, la evaluación de enfermedades inflamatorias e infecciosas, el control de tratamientos, la orientación diagnóstica y la definición de la necesidad de derivación”, profundizó.

En tanto, definió que cuando un paciente requiere una biopsia, una cirugía o una evaluación presencial, esta modalidad permite identificar rápidamente esa necesidad y agilizar el acceso al especialista. Y aclaró que la teledermatología no reemplaza la consulta presencial, sino que la complementa: “Es una herramienta que nos permite llegar antes al paciente, decidir mejor y derivar solo cuando realmente es necesario”.

Sosa destacó que esta primera consulta representa un paso muy importante para seguir garantizando un acceso equitativo a la atención dermatológica en toda la provincia, afirmando que “la posibilidad de que especialistas y médicos del interior trabajen simultáneamente mejora la calidad de atención, favorece la capacitación permanente de los equipos de salud y evita que muchos pacientes deban recorrer largas distancias para una primera evaluación”.

La dermatóloga valoró la decisión del Gobierno de Formosa de seguir incorporando nuevas herramientas tecnológicas al sistema público de salud. “Gracias a eso, hoy podemos acercar la atención dermatológica especializada a pacientes del interior, optimizando los tiempos de respuesta y garantizando una atención más equitativa, oportuna y de calidad”, subrayó.

Finalmente, agradeció a la Dirección del HIEF “por acompañar e impulsar esta iniciativa desde el primer momento, brindando el apoyo necesario para que pudiera concretarse y al Servicio de Informática por el gran trabajo llevado a cabo para que el encuentro se desarrolle en óptimas condiciones. También, al equipo del Hospital Distrital de Las Lomitas “por el compromiso y la excelente articulación durante la jornada”.



