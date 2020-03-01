La EPET N°302 de Clorinda mantiene activo el comedor y la copa de leche durante el receso invernal

Con 513 alumnos, la escuela del barrio El Porteño Norte sigue brindando el servicio nutricional gracias al sostenimiento del Gobierno de la Provincia de Formosa.

A pesar del receso invernal, el Servicio Nutricional Escolar continúa funcionando con normalidad en toda la provincia. En la EPET N°302 "Almirante Guillermo Brown" del barrio El Porteño Norte, cientos de estudiantes siguen recibiendo diariamente la copa de leche y el almuerzo.

Así lo confirmaron la licenciada Feliciana Coronel, delegada zonal; y la directora Lidia María Vera, quienes destacaron el compromiso del Estado provincial para que ningún alumno quede sin su comida durante el receso.

“Esta escuela tiene 513 alumnos que vienen a recibir su copa de leche y también su almuerzo. El servicio no se detuvo”, expresó la directora Vera.

Desde la delegación zonal remarcaron que este trabajo es posible por la decisión del Gobierno de la provincia de Formosa de sostener todos los programas alimentarios escolares, "a pesar de los aprietes del gobierno nacional", según manifestaron.

La EPET N°302 es una de las tantas instituciones de Clorinda donde el comedor escolar se transformó en un espacio clave de contención y acompañamiento para las familias clorindenses.



