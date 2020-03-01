El miércoles 29 iniciará el cronograma de haberes de julio para agentes estatales

En jornada única cobrarán los jubilados y pensionados. El esquema finalizará el viernes 31.

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, informó que, desde el miércoles 29, comenzará el pago de las remuneraciones del mes de julio a personal de la Administración Pública Provincial.

De esta manera, en primer término y jornada única, el miércoles 29 percibirán sus haberes los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social.

Mientras que, el jueves 30, comenzará la cancelación de los haberes de agentes activos cuyos documentos de identidad finalicen en 0, 1, 2, 3 y 4; y, finalmente, harán lo propio los trabajadores que cuenten con DNI terminado en 5, 6, 7, 8 y 9 el viernes 31 de julio.

La cartera económica provincial indicó que los desembolsos por totalidad de conceptos destinados a favor de los recursos humanos del sector público, más las sumas remesadas a la entidades educativas de gestión privada, además de los importes asignados para la cobertura del sistema previsional local, ascienden a una cifra superior a los 116 mil millones de pesos, financiada íntegramente con recursos corrientes del Tesoro Provincial.



