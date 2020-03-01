Aseguran que, junto al Gobierno provincial, acompañan el caso de Parajón

El damnificado denunció hostigamientos en su domicilio y lugar de trabajo luego de realizar una tarea como notario en una sesión del Consejo Superior en la UNaF. La cartera de seguridad provincial y el organismo trabajan articuladamente para resguardar la integridad del profesional.

En diálogo con AGENFOR, el presidente del Colegio de Escribanos de Formosa, David Cuño, se refirió al acompañamiento que, como comisión directiva, están brindando al notario Leandro Parajón, junto con el ministerio de Gobierno de la provincia, por los hostigamientos que recibe debido a su labor luego de una sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), el 29 de mayo pasado.

En principio relató que el pasado lunes 20 se reunieron con el titular de la cartera de seguridad, Jorge Gonzalez, para abordar estas consecuencias que sufrió Parajón debido a “un trabajo notarial que llevó a cabo”.

“En base a eso, por supuesto, tanto el Colegio como el Ministerio se ponen a consideración, a tratar de brindarle y entender cuál fue el caso; y, a partir de ahí, trabajar con él en lo que necesite para reguardar su seguridad física, mental, profesional”, indicó.

En ese sentido, Cuño explicó que si bien el acta redactada por el profesional durante esa sesión extraordinaria es de conocimiento privado, posterior a este hecho, Parajón denunció que tuvo “algunas particularidades de hostigamiento por parte de terceros que desconoce quiénes son”.

“Y, además, ha tenido, tanto en su domicilio personal como en su domicilio laboral, visitas de personas no deseadas y que desconoce los motivos de los mismos. Entonces, es por ello que nosotros y el Ministerio, en base a eso, nos pusimos en contacto y a disposición del colega para todo lo que él necesite”, señaló.

En cuanto a la reunión con Gonzalez, el Presidente del organismo consideró que fue “muy satisfactoria” ya que el funcionario, desde el primer momento y luego de haber escuchado el relato de los sucesos por parte del damnificado, “se puso a total disposición para brindarle toda la ayuda que se pueda hacer desde el Ministerio”.

“Por supuesto, presentando pruebas, trabajando en el caso para que esto se corte, se intercambiaron teléfonos y demás para seguir el caso de manera privada”, añadió.

Por último, Cuño dijo que en el Colegio que conduce “no hubo ninguna presentación, ni llegó ningún documento” por lo que “desconozco cuál es el accionar del colegio, creo que algo ha hecho pero no sé en qué sede y cómo lo hizo”.

“No profundicé en todo, porque hay cosas que, por supuesto, me cuenta y otras cosas que son privadas de él; y hasta ahí llegó con el tema de presentaciones, pero en el Colegio de Escribanos no entró ninguna presentación”, cerró.



