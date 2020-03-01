Intensa labor policial: unos 19 conductores alcoholizados fueron retirados de circulación
También se garantizó la seguridad en eventos deportivos
La Policía de la Provincia de Formosa desplegó un amplio operativo integral de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, que incluyó controles en zonas estratégicas, además de garantizar el desarrollo pacífico de múltiples encuentros futbolísticos, de recreación y esparcimiento.
En el marco de las políticas públicas de seguridad, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) llevaron a cabo intensos controles de alcoholemia tanto en la capital como en el interior provincial.
El despliegue de recursos humanos y logísticos permitió controlar con alómetros a 950 personas, se labraron 152 actas de infracciones y detectaron a 19 conductores alcoholizados, en toda la provincia.
También sacaron de circulación unas 15 motos, y retuvieron 49 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.
Desde una mirada integral de prevención, además se diagramó un operativo de seguridad deportiva en la tarde del sábado, con motivo del TORNEO PRIMERA DIVISIÓN “A y B”, que se desarrolló en los estadios de “CLUB FONTANA”, “SARGENTO RIVAROLA”, “SAN LORENZO”, “DEFENSORES DEL ROSARIO” “SOL DE AMERICA”.
Todos estos encuentros deportivos tuvieron una marcada presencia policial y se desarrollaron sin incidentes.
A todo esto, los operativos de seguridad ciudadana se extendieron tanto en zonas céntricas como en los barrios.