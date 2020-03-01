El Museo ofrece durante el receso invernal variadas propuestas para la familia

En el marco del receso invernal, el Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard” confirmó que continuará con sus puertas abiertas durante toda la temporada vacacional, ofreciendo diversas propuestas culturales para toda la familia.

La licenciada Silvia Gastiaburo, responsable del Museo Histórico Regional, en declaraciones recabadas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), brindó detalles acerca de la planificación para este receso y subrayó el fuerte impacto turístico que se registra en la capital provincial: “Toda la semana que pasó nos visitaron muchos turistas nacionales”.

Entre los principales atractivos destacó la muestra “Corazón de Río”, de la artista plástica y docente formoseña Claudia Belloni.

Puntualizó que esta exposición, que se mantendrá habilitada en el salón auditorio del museo hasta el próximo 5 de agosto, “aborda a través de imágenes y texturas la evolución del río, plasmando de manera sumamente didáctica y visual sus antiguos cauces, movimientos históricos y su fisonomía actual”.

De esta manera, Gastiaburo valoró que “durante unos días estuvo la artista, Claudia, quien compartió el espacio, contando de qué se tratan sus obras”.

Y añadió que “eso hizo que las visitas guiadas resultaran mutuamente enriquecedoras tanto para el público como para ella misma”.

Finalmente, recordó a la comunidad que los horarios de atención al público durante las vacaciones de invierno se mantendrán vigentes de lunes a domingos, por la mañana de 9 a 12 horas, y por la tarde de 17 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.



