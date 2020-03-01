Ibarreta: Un motociclista terminó con graves lesiones tras una colisión con camión

• El conductor del vehículo de mayor porte fue demorado

Un motociclista de 56 años permanece internado en el Hospital Central de esta ciudad, tras protagonizar un siniestro vial con un camión, sobre la Ruta Nacional N° 81, a la altura del acceso a la Colonia Juanita, a unos 10 kilómetros de Ibarreta.

El hecho de tránsito ocurrió el martes último, a las 21:10 horas, y el personal de la Comisaría Ibarreta acudió de inmediato al lugar.

Según las primeras diligencias, un camión Iveco 170E22, con acoplado, conducido por un hombre de 40 años, oriundo de Comandante Fontana, transportaba animales vacunos en sentido Este-Oeste con destino a Las Lomitas.

Por causas que se investigan, la colisión se produjo de frente con una motocicleta Motomel de 110 cilindradas, cuyo conductor se desplazaba en sentido Oeste-Este e invadió el carril contrario.

Incluso el chofer del camión habría realizado una maniobra para evitar la colisión frontal, pero de igual manera se produjo un roce entre el acoplado y la motocicleta, lo que provocó que el motociclista perdiera el control y cayera sobre la cinta asfáltica.

A raíz del hecho, el conductor de la moto sufrió lesiones y personal médico del Hospital de Ibarreta lo asistió en el lugar y lo trasladó al nosocomio para su atención.

Luego fue evacuado hasta el Hospital Central de la ciudad de Formosa, donde permanece internado; mientras que las actuaciones procesales se iniciaron con la colaboración de la Delegación Policía Científica.

En el caso tomó intervención la jueza subrogante de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Dra. Araceli Mocca, quien dispuso el secuestro del camión y la demora de su conductor, en tanto que los animales vacunos transportados fueron depositados momentáneamente en un campo ganadero, en jurisdicción de Ibarreta.

A todo esto, la prueba de alcohotest realizada por personal de Policía de Seguridad Vial arrojó resultado negativo.

Por el hecho, se inició una causa judicial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



