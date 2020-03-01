Clorinda: Anularon un centro de distribución de drogas en el barrio 25 de Mayo

• Secuestraron más de 150 envoltorios de cocaína

Investigadores de la Delegación de la Dirección General de Drogas Peligrosas Clorinda concretaron un allanamiento en el barrio 25 de Mayo y desbarataron un punto de comercialización de estupefacientes.

Allí secuestraron dinero en pesos y guaraníes, un teléfono celular, psicofármacos, elementos de corte y almacenamiento de sustancias y más de 150 envoltorios de cocaína, sumados a la detención de dos hombres sindicados como responsables de la actividad ilícita, más la demora de otros dos sospechosos.

Durante varios días, los policías antinarcóticos llevaron adelante una investigación por la presunta venta y comercialización de drogas, en el mencionado lugar.

Tras las tareas de campo que incluyeron detenciones de potenciales clientes y tomas fotográficas, los elementos probatorios fueron puestos a consideración del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza durante la feria judicial Dra. Nadia Soledad Caballero.

La magistrada valoró el trabajo realizado y ordenó el allanamiento de un inmueble ubicado en la calle Chile y cortada.

La medida judicial se ejecutó este martes, a partir de las 15:40 horas, con la colaboración del personal del Destacamento Desplazamiento Rápido para la cobertura de seguridad externa, que culminó con los mencionados secuestros, la detención de dos hombres de 26 y 30 años y la demora de otros dos sujetos de 18 y 27 años.

Los secuestros y los aprehendidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

De esta manera se anuló otro centro de distribución de estupefacientes en Clorinda, producto del trabajo articulado entre la Policía, la Comunidad y Poder Judicial.