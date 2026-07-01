El Centro Ocupacional Inclusivo volvió a alentar a la Selección Argentina

El objetivo es garantizar propuestas inclusivas que mejoran la calidad de vida de las personas.

Con camisetas celestes y blancas, banderas, canciones y toda la emoción que despierta la Selección Argentina, el Centro Ocupacional Inclusivo vivió una nueva jornada de encuentro para acompañar al conjunto nacional durante su participación en el Mundial.

La actividad reunió a las personas que asisten a los distintos talleres del centro y a residentes de los hogares para personas con discapacidad de la provincia, en un espacio que, más allá del resultado deportivo, volvió a fortalecer los vínculos, la inclusión y el sentido de comunidad.

Susana Araya, integrante del equipo técnico de la Dirección de Personas con Discapacidad, explicó que este tipo de encuentros se realizaron en cada uno de los partidos disputados por la Selección Nacional, convirtiéndose en una propuesta esperada por todos los participantes.

“Desde que comenzó el Mundial 2026 venimos organizando una previa para alentar juntos a la Selección Argentina. Participan quienes forman parte de los talleres del Centro Ocupacional Inclusivo y también las personas que viven en los hogares para personas con discapacidad de la provincia”, señaló.

Araya destacó que estos espacios, como el Centro Ocupacional Inclusivo, forman parte de una política pública sostenida de inclusión que se desarrolla en Formosa. “Es fundamental generar espacios de encuentro para las personas con discapacidad. Gracias a las políticas públicas que impulsa el Gobierno provincial podemos trabajar de manera articulada entre el Ministerio de la Comunidad y distintos organismos para garantizar propuestas inclusivas que mejoran la calidad de vida de las personas”, expresó.

Asimismo, recordó que el Centro ofrece durante todo el año una amplia variedad de talleres gratuitos destinados a personas con discapacidad de distintas edades. “Contamos con propuestas de huerta, jardinería, cerámica, accesibilidad digital, peluquería, carpintería, cocina, expresión artística, ejercicios adaptados, belleza de manos y muchas otras actividades. Son espacios totalmente gratuitos, abiertos para personas desde los seis años hasta adultos mayores”, indicó.

En ese sentido, remarcó que el verdadero valor de estos encuentros trasciende las actividades en sí. “Lo primero que encuentran acá es un lugar para compartir. Se hacen amigos, preparan juntos cada actividad, disfrutan del día a día y también participan las familias. Eso influye positivamente en el bienestar emocional de cada uno”, sostuvo.

Además, explicó que el centro recibe participantes de distintos barrios de la ciudad y también desarrolla actividades en su anexo del barrio La Nueva Formosa, ampliando el acceso a estas propuestas inclusivas.

Un espacio de contención

Entre las familias presentes estuvo Malena Palacio, mamá de Alonsa, quien asiste al Taller de Expresión Artística y acompañó una vez más la jornada de aliento a la Selección.

“Ella disfruta absolutamente de todas las actividades. Siempre que puedo la traigo porque acá se siente contenida, se divierte muchísimo y constantemente están organizando propuestas tanto para chicos como para adultos”, contó.

La madre destacó especialmente el acompañamiento que reciben las familias por parte del equipo interdisciplinario del centro. “Llegamos por recomendación de su terapeuta ocupacional. Mi hija tiene autismo y desde el primer día sentimos una enorme contención. Desde la directora hasta los profesores, la psicóloga y todo el equipo nos acompañan permanentemente, incluso en los momentos más difíciles”, afirmó.

Para Malena, este espacio representa una ayuda fundamental para toda la familia. “Sentimos cien por ciento el acompañamiento del Estado. Para nosotros significa muchísimo contar con un lugar así”, aseguró.

Consultada sobre el mensaje que le enviaría a la Selección Argentina, respondió emocionada que “más que un mensaje, les daría un agradecimiento”, porque “en estos tiempos necesitamos alegrías como estas y que todos podamos estar unidos más allá de la camiseta”.

Compartir y alentar con amigos

La alegría también se reflejó en Rolando Mario Beterete, destinatario del Centro Ocupacional Inclusivo, quien vivió la previa con entusiasmo. “Lo que más me gusta es alentar a la Argentina y estar con mis compañeros y compañeras”, expresó.

Finalmente, compartió un deseo que resume la ilusión de muchos de los presentes. “Sería muy lindo conocer a los jugadores, que algún día puedan venir a Formosa para sacarnos una foto con ellos. Aguante Argentina”, concluyó.



