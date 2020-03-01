Gestión ambiental informa cambio de horario de recolección para este fin de semana por única vez

La Municipalidad de la ciudad, a través de su Secretaría de Servicios Públicos, está diagramando los trabajos de recolección de residuos para este fin de semana, con algunas modificaciones en la grilla horaria sujetas a los posibles festejos por la final de la Copa del Mundo.

Es importante destacar que estos cambios serán solo por este fin de semana, los próximos días continuarán con normalidad de acuerdo al cronograma habitual.

Norberto Jofré, titular del área, sostuvo “estamos preparando las tareas municipales para que, ante eventuales festejos en la vía pública, una vez culminados los mismos, poder llevar a cabo la recolección sin obstáculos. Al respecto, informamos a vecinos los barrios Independencia, San Miguel, Don Bosco, centro norte y sur que la tarea que se realiza usualmente los domingos se concretará el sábado en el mismo horario (se adelanta) para evitar inconvenientes con los camiones recolectores”, anticipó.

“En estos casos recomendamos siempre respetar los horarios, en el caso del próximo sábado en los sectores antes citados, o en todo caso esperar hasta el lunes que se restablecerá el horario habitual”, recomendó el funcionario.

“Por último, en el radio de festejos, pedimos especial colaboración no arrojando los residuos en la vía pública, hacerlo en algún cesto o contenedores que se encuentren en las proximidades, en consideración con los trabajadores municipales que son los encargados de mantener la limpieza en todo el sector”, dijo Jofré para concluir.



