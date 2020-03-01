En Formosa la salud no se negocia y se planta frente al "sálvese quien pueda" nacional

Así lo precisó la directora del Hospital Distrital III de Ibarreta, Dra. Vivían González, destacando que, “a pesar de la asfixia presupuestaria y los recortes centralistas, la provincia blinda su sistema apostando, entre varias estrategias, por la conectividad digital y el arraigo de sus comunidades”.

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“La brecha entre dos visiones de país no se expresa hoy en discursos, sino en hechos concretos: mientras las políticas nacionales empujan hacia un "sálvese quien pueda", el Modelo Formoseño responde con inversión estratégica, equidad y tecnología al servicio de la gente”, destacó la profesional.

En esta línea, expuso que: “La clave de este escudo sanitario radica en una monumental inversión en conectividad. Lejos de ser un lujo urbano, la red provincial intercomunica de manera digital a los diferentes efectores del sistema de salud”.

De la misma manera, indicó que, “gracias a este tendido tecnológico, las herramientas de telemedicina asumen en esta época un rol estelar: un paciente en el rincón más alejado de la provincia puede ser asistido en tiempo real por un especialista de alta complejidad en la capital, acompañado en todo momento por el médico local”.

Reumatología y Telemedicina

El Hospital Distrital III de Ibarreta es el ejemplo perfecto de este engranaje de resistencia. Su directora, la Dra. González, enfatizó que, “a pesar de los complejos recortes aplicados por la Nación, la institución continúa con el Programa de Reumatología mediante telemedicina”.

"Es un recurso vital para reducir distancias, optimizar recursos, reducir gastos y, sobre todo, evitar el doloroso desarraigo de nuestras familias", explicó subrayando que, “la salud debe ser accesible sin importar la billetera o el código postal”. Para González, ante la adversidad, la estrategia es redoblar la prevención, la atención integral y la presencia territorial.

“Este sistema, sin embargo, no funcionaría sin su corazón: un cuerpo de enfermeros y médicos de diversas especialidades cuya vocación brilla con luz propia en cada consulta. Apoyados de manera permanente por el Ministerio de Desarrollo Humano, que garantiza insumos y acompañamiento técnico a los hospitales de toda la provincia”, aseguró.

Para finalizar, resaltó que: “La salud en Formosa no es una mercancía sujeta a las leyes del mercado, sino un derecho humano inalienable, y ante la fría desidia de los números nacionales, la calidez y eficiencia de su red sanitaria demuestran que cuidar al otro sigue siendo la mejor inversión social posible”.







