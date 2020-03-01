El Hospital de Día 2 de Abril celebró su 44° aniversario al servicio de la comunidad

El ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, acompañó el acto conmemorativo y destacó el compromiso de todo el equipo de salud del este efector para llevar adelante el Modelo Formoseño.

Este lunes 20 de julio se llevó a cabo el acto por el 44° aniversario del Hospital de Día 2 de Abril “Dr. Adolfo Lippman”, institución que el pasado 19 de julio cumplió un nuevo año brindando atención y servicios de salud a la comunidad.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia; autoridades de la cartera sanitaria provincial; la directora del hospital, la doctora Lorena Díaz; profesionales y personal de salud del efector.

Durante su discurso, Atencia agradeció la invitación para participar de la celebración y reconoció el compromiso demostrado por el equipo de salud “que lleva adelante con mucha franqueza y sinceridad el Modelo Formoseño”.

En ese marco, destacó que el hospital cumple un rol estratégico dentro del sistema provincial de salud de complejidad creciente, ubicado en un área programática que está en constante crecimiento.

“Es un efector sanitario clave en la Capital, que resuelve los problemas de salud y las patologías que corresponden a la atención primaria y cuando la situación lo requiere, articula la derivación de los pacientes hacia los hospitales de mayor complejidad”, aseguró.

En ese sentido, remarcó que el trabajo que desarrolla el personal de salud del Hospital de Día 2 de Abril, “es fundamental para el sistema sanitario que tiene la provincia en forma de pirámide, donde la base de todo es la atención primaria”, señalándola como un modelo propuesto por el gobernador Gildo Insfrán “que realmente tiene muy buen resultado, y el cual garantiza una atención cercana y de calidad a los vecinos.

Además, el titular de la cartera sanitaria, explicó que el sistema de salud tiene capacidades finitas para necesidades que son infinitas.

“Desde el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se está trabajando para dar un mayor soporte a todos los hospitales y centros de salud con el propósito de que sigan creciendo en infraestructura, recurso humano capacitado y equipamiento de avanzada tecnología, que se viene incorporando progresivamente”, estimó.

Finalmente, expresó su reconocimiento a todo el personal del hospital y a los presentes que acompañaron la celebración. “Sepan que siempre se trabajará para seguir dándole lo mejor a los formoseños”, afirmó.

Crecimiento y capacidad

Por su parte, la directora Lorena Díaz, recordó que la institución inició sus actividades en 1982 como una sala de primeros auxilios destinada a atender a los vecinos del barrio. Con el crecimiento poblacional, fue ampliando su capacidad hasta convertirse en un efector que hoy brinda cobertura a más de 26 mil habitantes de su área programática.

La profesional indicó, que con el incremento de la población también aumentaron las necesidades y demandas de salud “pero, por suerte, en Formosa hay un Estado presente a cargo del gobernador Insfrán, que acompañó y respaldó ese crecimiento”.

Seguidamente, señaló que este año también se cumplen diez años de la ampliación y refacción integral del edificio, obra que permitió incorporar nuevos servicios y profesionales calificados que hacen posible que se sigan brindando las mejores respuestas a las necesidades de la gente, fortaleciendo la capacidad de atención”.

Actualmente, el establecimiento dispone de servicios de diagnóstico por imágenes, con estudios de radiología, mamografías y ecografías. También servicio de farmacia; kinesiología; psicología; servicio social; admisión; y consultorios externos de clínica médica, pediatría, medicina general, traumatología, cardiología infantil y ginecología, entre otras especialidades. Además, cuenta con un servicio de internación abreviada con camas para la atención de emergencias.

Al cierre, Díaz subrayó que, si bien, con el paso de los años la población fue en ascenso conjuntamente con las demandas “el hospital trata de estar a la altura para dar respuesta a esas necesidades”.











