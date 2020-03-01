Final del Mundial: más de 500 policías garantizarán la seguridad de los festejos en Formosa

El operativo incluirá controles preventivos, restricciones al tránsito, monitoreo con drones y una importante presencia policial en la Plaza General San Martín y sectores aledaños.

En el marco de las políticas públicas que en materia de seguridad lleva adelante el gobierno provincial, teniendo en cuenta que la “seguridad pública es una construcción colectiva”, la Policía de la Provincia de Formosa implementará un amplio operativo integral de seguridad con motivo de la final del Mundial FIFA 2026, en la que la Selección Argentina disputará el encuentro decisivo del certamen.

Para garantizar que los vecinos puedan disfrutar de la jornada en un clima de tranquilidad, orden y seguridad, se afectarán más de 500 efectivos policiales, pertenecientes a distintas dependencias de la Institución, quienes estarán distribuidos estratégicamente en la ciudad capital y en los principales puntos de concentración.

El dispositivo de seguridad comprenderá la Plaza General San Martín y sus alrededores, donde históricamente se congregan miles de personas para celebrar los logros de la Selección Nacional. Además, se desplegarán controles preventivos, patrullajes dinámicos, monitoreo mediante cámaras del Sistema Integrado de Emergencias 911 y drones.

También se implementarán cortes y restricciones vehiculares en las inmediaciones del principal punto de encuentro, con el objetivo de preservar la seguridad de peatones y facilitar el desplazamiento de los servicios de emergencia en caso de ser necesario.

Recomendaciones para disfrutar de los festejos de manera segura

Para que las celebraciones por la final del Mundial se desarrollen en un clima de alegría, respeto y convivencia, se recomienda a la ciudadanía:

No utilizar pirotecnia, especialmente la de estruendo, para prevenir lesiones y proteger a niños, adultos mayores, personas con sensibilidad auditiva y animales.

Evitar el ingreso y consumo de bebidas en envases de vidrio, ya que pueden ocasionar accidentes o ser utilizados de manera indebida.

Respetar las indicaciones del personal policial y de tránsito afectado al operativo.

No conducir si consumió bebidas alcohólicas; designar un conductor responsable o utilizar medios de transporte alternativos.

Evitar realizar maniobras peligrosas con motocicletas o automóviles, como picadas, aceleraciones bruscas o circular con personas en lugares no habilitados.

No obstruir el paso de ambulancias, autobombas y vehículos de emergencia.

Cuidar a los niños y adultos mayores, manteniéndolos siempre bajo supervisión.

Respetar los semáforos y las normas de tránsito, aun durante los festejos.

Evitar llevar objetos contundentes o elementos que puedan generar riesgos para terceros.

Mantener una actitud de respeto y tolerancia, evitando cualquier tipo de confrontación o disturbio.

Ante cualquier emergencia, comunicarse inmediatamente con la línea gratuita 911.

La colaboración de cada vecino será fundamental para que la celebración de un acontecimiento tan importante para todos los argentinos transcurra con tranquilidad, seguridad y sin incidentes.