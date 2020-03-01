Detuvieron a tres personas, recuperaron los bienes y detuvieron a los implicados

Fue gracias a un trabajo conjunto de la fuerza provincial y la participación de los vecinos

Efectivos de la fuerza policial, recuperaron elementos deportivos entre otros bienes y detuvieron a tres sujetos sindicados como responsables de cometer los ilícitos y todo quedó a disposición de la Justicia.

El hecho se registró este viernes cerca de las 13.00 horas, tras el llamado de vecinos a la línea ECO 911, donde alertaron que desconocidos sustrajeron elementos de un establecimiento educativo del barrio Villa Hermosa.

De inmediato, los integrantes de la Zona Uno, acudieron y observaron en la parte posterior a un hombre y una mujer que trasladaban objetos desde el interior de la escuela, donde con el apoyo de efectivos de la Comisaría Segunda y de la Sección Robos y Hurtos, desplegaron un operativo.

Allí, en una zona boscosa demoraron a un sujeto que intentaba darse a la fuga y tenía en su poder redes de vóley y fútbol, una pelota de básquet, guantes de arquero, un lavatorio y una garrafa. La mujer logró huir.

Luego, aprehendieron a otros dos sujetos que intimidaron a vecinos con un hierro, cuando intentaron darse a la fuga.

En paralelo, una mujer de 74 años, del barrio Don Bosco, denunció la sustracción de dos tubos de gas de su domicilio. Los mismos que fueron hallados en el procedimiento y vinculados al caso.

También, personal del Comando Radioeléctrico Policial Zona Cuatro, recuperó un tubo sustraído de vivienda ubicada por calle Ayacucho al 1300 del barrio Don Bosco.

Por otra parte, los integrantes de la Dirección General de Policía Científica documentaron los objetos incautados durante la intervención.

Los policías hallaron la totalidad de los bienes denunciados, detuvieron a los autores y continúan la investigación para dar con la mujer participe del hecho.

Los aprehendidos quedaron imputados en tres causas judiciales con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2.



