Malena Gamarra destacó las políticas de recuperación de espacios públicos que impulsa la gestión municipal

La concejal justicialista Malena Gamarra, integrante del equipo político del Gobierno de la Ciudad – Intendencia Jorge Jofré, acompañó la inauguración de la nueva plaza recreativa y del playón deportivo del barrio Laura Vicuña, encabezada por el intendente Jorge Jofré, y destacó la importancia de continuar consolidando un modelo de gestión que transforma los barrios con obras pensadas para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En ese marco, Gamarra sostuvo que cada nuevo espacio público recuperado representa una inversión directa en el bienestar de las familias y una demostración del compromiso permanente de la gestión municipal con el desarrollo de la ciudad.

"La inauguración de esta plaza y de este playón deportivo es una muestra más del proceso de transformación que viene llevando adelante el intendente Jorge Jofré. Formo parte de este equipo político porque compartimos la convicción de que un Estado presente debe llegar a cada barrio con obras, servicios y oportunidades para todos", expresó.

La edil recordó que la recuperación integral de espacios recreativos forma parte de una política sostenida del Gobierno de la Ciudad, que busca generar lugares seguros, inclusivos y accesibles donde niños, jóvenes, adultos y personas mayores puedan encontrarse, practicar deportes, recrearse y fortalecer los vínculos comunitarios.

"Estas obras no sólo embellecen nuestros barrios. También generan integración, promueven hábitos saludables y fortalecen el sentido de pertenencia de los vecinos con el lugar donde viven. Son acciones concretas que producen cambios beneficiosos para toda la comunidad", afirmó.

Finalmente, Malena Gamarra ratificó su compromiso de seguir acompañando el trabajo que impulsa la gestión del intendente Jorge Jofré.

"Desde mi lugar como concejal justicialista continuaré acompañando este proceso de crecimiento que vive nuestra ciudad, aportando desde el Concejo Deliberante y junto al equipo del Gobierno de la Ciudad – Intendencia Jorge Jofré para que más barrios sigan contando con obras, infraestructura y espacios públicos de calidad, porque cuando el Estado está presente, la comunidad crece y mejora su calidad de vida."



