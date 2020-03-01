Encuentro de oración y compromiso unió a dos capillas de El Espinillo

"Un día de grandes celebraciones, fe y acciones solidarias en El Espinillo", expresó el presidente del Concejo Deliberante CP Martín Sotelo, luego de compartir junto a la comunidad de ambas capillas.

"Acompañamos con orgullo la fe y el trabajo solidario de nuestra comunidad. Hoy compartimos una jornada muy especial junto a las familias y comunidades de la Capilla Divino Niño y la Capilla Santa Librada, en un día de encuentro, oración y compromiso compartido", señaló Sotelo.

Asimismo el edil justicialista manifestó estar "convencidos de que la esperanza de un futuro mejor se logra con compromiso, trabajo, fe y dedicación al lado de los vecinos. Por eso, respaldamos el esfuerzo de las instituciones intermedias que son el motor de la contención social en cada barrio".

Finalmente el presidente del CD de El Espinillo felicitó de "corazón a todas las personas que trabajan incansablemente para que esta comunión entre vecinos sea una realidad. Cuenten siempre con nosotros para seguir construyendo lazos firmes de fe, solidaridad y hermandad en todo El Espinillo", sostuvo.



