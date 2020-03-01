Educación asiste, monitorea y asesora a directivos para garantizar el Servicio Nutricional durante el receso

El mismo se brinda en modalidad de plato servido y vianda; y se sostiene con fondos del Tesoro Provincial.

El Ministerio de Cultura y Educación, a través de la Dirección de Educación Primaria, continúa con el monitoreo, asistencia y asesoramiento en las escuelas con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del Servicio Nutricional Escolar durante este período de receso invernal.

Vale recordar que el mismo se sostiene con fondos del Tesoro Provincial y que la atención se proporciona en las modalidades de plato servido y viandas.

Al respecto, al director de Educación Primaria, profesor Juan Meza, dijo que, para esta tarea, reciben la colaboración de los delegados zonales y sus respectivos equipos que están desplegados en todo el territorio provincial.

Asimismo, puso en valor el trabajo del personal directivo y docente que, aún en receso, tienen esta “responsabilidad y compromiso con la comunidad educativa” para brindar el Servicio Nutricional.

“El Servicio Social Nutricional está garantizado durante los 365 días del año, gracias a la decisión política del Gobierno de la provincia de Formosa, quien hace frente al desembolso, que significa afrontar los gastos que demanda cada institución educativa”, indicó.

Y añadió: “Estos son recursos muy genuinos del Tesoro Provincial, desde que se hicieron cargo las actuales autoridades a nivel nacional, se han desentendido totalmente de esta línea y el Gobierno provincial desembolsa más de 800 millones de pesos de manera mensual para asistir a todas las escuelas de la provincia, a las salas de Nivel Inicial y también el servicio de copa de leche en el nivel secundario”.

De esta manera, el funcionario explicó que, previo al receso, se planifica y organiza la continuidad de esta política en cada delegación zonal con los equipos directivos y, para ello, en principio, se efectúa un relevamiento de la cantidad de estudiantes que asistirán durante este periodo para hacer uso del servicio tanto en plato servido como vianda.

“A partir de ahí cada director planifica la inversión que significa esto durante estas dos semanas; y, como tercer punto, se planifica las diferentes opciones de menú que se le va a brindar a nuestros niños, variado y específico durante el receso”, agregó.

Además, Meza pidió tener en cuenta “el aporte” que significa esta política pública “en una situación muy difícil a nivel país a la que nos llevó esta gestión libertaria, sobre todo, en la economía familiar”.

“Es una respuesta que le da el Gobierno de la provincia de Formosa y una tranquilidad a las familias que integran las diferentes comunidades educativas”, ratificó.

Y cerró: “Es único en el país el Servicio Social Nutricional que se desarrolla en nuestra provincia. Siempre estuvo, siempre va a seguir estando y por mucho tiempo más garantizado bajo la conducción de nuestro gobernador Gildo Insfrán”.



