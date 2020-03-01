Acompañamiento a las embarazadas en el Hospital Distrital Nº8 “Eva Perón”

Se llevó a cabo el tercer encuentro del mes de julio del curso gratuito que brinda herramientas para el desarrollo de un óptimo embarazo, parto y puerperio.

Como cada semana, el miércoles 15 de julio, en horas de la tarde, tuvo lugar otro encuentro del curso de Preparación Integral para la Maternidad (PIM), organizado por el servicio de obstetricia del Hospital Distrital Nº8 “Eva Perón”, que tiene por objetivo ofrecer información, contención y apoyo a las gestantes, familiares y sus acompañantes.

Cabe mencionarse que esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de la provincia de Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano, es de acceso completamente gratuito para las embarazadas que estén transitando a partir de la semana 26 de gestación y tengan interés en participar.

En relación al encuentro de esta semana, la licenciada Yolanda Rojas comentó que fue el tercero del mes de julio “abordamos: trabajo de parto y parto, mecanismos y pautas de alarma”.

Indicó que todos los temas “son preparados pensando no solo en la embarazada, sino también en la familia y acompañante qué actúan de contención emocional en la unidad de trabajo de parto y recuperación”.

Y agregó que, además, para organizar la propuesta de cada semana “lo que tenemos en cuenta, sobre todo, es que la llegada del bebé debe ser en el marco de una atención especializada y centrada en el binomio madre e hijo”.

Hizo notar que, si bien los encuentros son diseñados desde el servicio de obstetricia, cuentan con la colaboración de un equipo de profesionales de enfermería, nutrición, psicología y quienes están en la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental (RISaM), entre otros.

En ese sentido, Rojas señaló, que el PIM tiene una parte teórica en la que se desarrollan diferentes temáticas desde cada especialidad y de forma interdisciplinaria, pero también instancias prácticas donde las embarazadas hacen actividad física “mediante técnicas de esferodinamia, ejercicios en tina de hidromasaje y ducha escocesa, herramientas que están disponibles en la sala de maternidad del hospital”.

Para cerrar, la obstetra, que es diplomada en Medicina Materno Fetal, reiteró la invitación a las embarazadas a participar de este curso gratuito, recordando que “pueden asistir acompañadas por la persona que elijan, que puede ser su pareja, madre, otro familiar o una amiga, por ejemplo”.







