En el 96° Aniversario de Juárez, el Municipio distinguió a vecinos que dejaron huella en la historia de la comunidad

En el marco de las celebraciones por el 96° aniversario de Ingeniero Juárez, la Municipalidad llevó adelante un emotivo acto de reconocimiento a hombres y mujeres que, con su trabajo, compromiso y vocación de servicio, se ganaron un lugar en la historia de la comunidad.

Durante la ceremonia fueron distinguidas cinco personas que representan distintos ámbitos de la vida juarense, pero que comparten un mismo denominador: haber contribuido, desde su lugar, al crecimiento y desarrollo de la localidad.

Entre los reconocimientos se destacó a Amandina Navarrete de Valdez, antigua pobladora de Ingeniero Juárez, por su incansable trayectoria y por haber sido protagonista de la construcción y el crecimiento de la comunidad desde sus primeros años.

También fue reconocida María Cristina Jaluf, en agradecimiento a su permanente compromiso con la comunidad y por el valioso aporte realizado a lo largo de los años en favor de Ingeniero Juárez.

Otro de los homenajeados fue Oscar Elio Robledo, conocido por todos como "Robledo, el fotógrafo", quien a sus 86 años y con más de cinco décadas viviendo en la ciudad fue distinguido por registrar con su cámara innumerables momentos de la historia local, convirtiéndose en un testigo privilegiado del desarrollo y crecimiento de Ingeniero Juárez.

Asimismo, recibió su reconocimiento Gladis Ofelia Sánchez, conocida cariñosamente como "La Pelusa", quien dedicó su vida al servicio de la educación, la solidaridad y la participación comunitaria, llegando incluso a representar a la comunidad como concejal, dejando un ejemplo de compromiso con la mujer y con el pueblo juarense.

Finalmente, fue homenajeado Ramón de Jesús Vera, más conocido como "Kiko Vera", comerciante, exconcejal y reconocido militante justicialista, por su permanente vocación de servicio, su aporte al desarrollo de Ingeniero Juárez y su compromiso con la comunidad.

Desde el Municipio recordaron que el intendente Rafael Nacif siempre sostiene que el verdadero crecimiento de un pueblo no se mide solamente por las obras que se realizan, sino también por el reconocimiento a quienes, con esfuerzo, compromiso y amor por su comunidad, ayudaron a construir su historia. “Nuestro Intendente nos recuerda cada día que homenajear a quienes forjaron el presente de Ingeniero Juárez es también reafirmar nuestros valores, fortalecer nuestra identidad y agradecer a quienes, desde el lugar que les tocó ocupar, hicieron posible el crecimiento de nuestra comunidad. Ese legado nos inspira a seguir trabajando unidos para construir un futuro con más oportunidades para todos”, destacaron..