El centro de salud de Lote 8 trabajó en la comunidad El Palmarcito II

Mediante una nueva visita programada llevó atención integral a los vecinos de todas las edades.

A través de un trabajo planificado y estratégico, el centro de salud de Lote 8 sigue garantizando el acceso equitativo a la salud de las familias que viven en las comunidades que forman parte de su área programática.

En ese marco, el equipo de salud del efector llevó adelante una jornada de atención primaria de la salud en lacomunidad Palmarcito II, donde brindó múltiples prestaciones de salud destinadas a niños y adultos.

Entre las prestaciones se llevó adelante la atención médica general que incluyó el seguimiento periódico del niño sano y el examen de las personas mayores, principalmente, de las que tienen diagnóstico de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, entre otras.

Del mismo modo, fueron atendidos quienes presentaban síntomas de patologías agudas estacionales, en su mayoría de origen respiratorio vinculado a la temporada invernal.

“En todos los casos, luego de la atención, los pacientes recibieron los medicamentos recetados para que puedan cumplir con los tratamientos, lo cual se realizó de forma totalmente gratuita”, comentó el director del centro de salud, licenciado Diego Fernández.

A su vez, desde el área de enfermería se realizaron controles antropométricos y de signos vitales, permitiendo evaluar el estado general de salud de niñas, niños, adultos y embarazadas a fin de efectuar el monitoreo correspondiente en cada caso.

Al respecto, Fernández remarcó, que este tipo de acciones forman parte del trabajo sostenido que lleva adelante el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano para acompañar y asistir a las comunidades originarias de la zona oeste como también de toda la provincia.

Mencionó que las rondas sanitarias se realizan periódicamente y basadas en una planificación “para que todas las familias, inclusive las que viven en las poblaciones más alejadas, tengan acceso al sistema de salud, y a cada uno de los servicios que se ofrecen desde la atención primaria”.

Y aseguró que estas actividades constituyen una herramienta fundamental “para estar al tanto del estado de salud de cada paciente, determinar si es necesario que efectué alguna interconsulta o algún estudio complementario y, en ese caso, hacer la derivación correspondiente”.

“También para reforzar las acciones orientadas a la prevención de enfermedades y a la promoción de la salud en cada comunidad”, concluyó el licenciado.



