El Hospital de Misión Laishí realizó controles de salud a niños y jóvenes bailarines

Mediante un trabajo conjunto con el municipio, las evaluaciones alcanzaron a los integrantes del Ballet Municipal y la Compañía de Malambo que participarán de una competencia a nivel nacional.

Un equipo de salud del Hospital Distrital de Misión Laishí llevó adelante una jornada de controles médicos destinada a las niñas, niños y adolescentes que integran el Ballet Municipal y la Compañía de Malambo de esa localidad. Además, se confeccionaron los correspondientes certificados de aptitud física para su participación en la preclasificación del Campeonato de Malambo Nacional en la ciudad de Formosa.

La actividad se desarrolló de manera articulada entre el hospital y la Municipalidad de Misión Laishí, reafirmando así el compromiso que mantiene el Gobierno de Formosa, en este caso, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y ambas instituciones locales, con el bienestar de los jóvenes que representan a la comunidad en distintas expresiones culturales.

De esta manera, los controles permitieron verificar el estado general de salud de los participantes y constatar que se encuentren en condiciones óptimas para afrontar las exigencias propias de la competencia.

La directora del Hospital Distrital, la odontóloga Roxana Esquetino, destacó la importancia de estas evaluaciones preventivas. “Los controles de salud son fundamentales antes de realizar cualquier actividad física o deportiva, porque permiten detectar de manera temprana situaciones que podrían representar un riesgo y brindar las recomendaciones necesarias para que los jóvenes participen de forma segura”, expresó.

Asimismo, remarcó que el malambo y las danzas folclóricas requieren una preparación física acorde tanto para los ensayos como para las presentaciones. “Es indispensable que quienes practican estas disciplinas estén en buenas condiciones de salud para favorecer el rendimiento y, al mismo tiempo para prevenir cualquier complicación que pueda presentarse”, señaló.

Finalmente, Esquetino puso en valor el trabajo coordinado entre el hospital y el municipio. “Estas acciones reflejan la importancia de la articulación entre las instituciones para acompañar a nuestros niños y adolescentes, cuidando su salud mientras desarrollan actividades culturales que fortalecen nuestras tradiciones y representan con orgullo a Misión Laishí”, concluyó.



