El centro de salud del Lote 8 continúa vigilando la salud de las familias vecinas

Se realizó una nueva jornada sanitaria en la comunidad originaria Villa Nueva que abarcó controles, atención médica, vacunación y entrega gratuita de medicamentos.

En el marco de las múltiples acciones en terreno, impulsadas por el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano para garantizar a la población el acceso equitativo a la salud, un equipo del centro de salud “Lote 8” llevó adelante esta semana una nueva visita programada a la comunidad originaria Villa Nueva, donde se ofrecieron prestaciones sanitarias esenciales a las familias.

A cargo de médicos, enfermeros, vacunadores y otros profesionales, entre los servicios se concretaron controles del niño sano, que incluyeron mediciones antropométricas de peso y talla, evaluaciones nutricionales y otros chequeos destinados a monitorear el crecimiento y desarrollo en la primera infancia. Además, de la atención a los pacientes pediátricos que presentaban síntomas de enfermedades estacionales prevalentes.

Por su parte, los pacientes adultos recibieron controles orientados, principalmente, a la detección temprana de factores de riesgo asociados a la diabetes, hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas.

El director del centro de salud del Lote 8, el licenciado Diego Fernández, señaló que “todo el año, de forma programada y sin interrupciones, llevamos adelante este tipo de jornadas que nos permiten mantener un seguimiento permanente del estado de salud de los vecinos de las comunidades aledañas para detectar oportunamente los problemas de salud y poder brindarles una respuesta integral”.

Al finalizar cada consulta, los pacientes de todas las edades recibieron los medicamentos recetados, de forma completamente gratuita, con el objetivo de garantizar el acceso a los tratamientos indicados.

Asimismo, el profesional destacó que la vacunación también ocupó un lugar central en esta actividad. “Se hizo una revisión completa de los carnets y se aplicaron las vacunas del Calendario Nacional de Inmunizaciones a todas las franjas etarias que necesitaban actualizar sus esquemas, promoviendo especialmente la vacuna antigripal en las personas que integran los grupos de riesgo para seguir reforzando la protección durante los días más fríos del año”, afirmó Fernández.

Cabe resaltar que el trabajo en terreno que se lleva adelante en las comunidades originarias de todo el territorio provincial es parte de una amplia planificación estratégica, trazada por el Gobierno de Formosa para brindar a los pobladores una cobertura sanitaria oportuna, integral y gratuita que permite cuidar la salud de personas de todas las edades.



