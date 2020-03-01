Gran éxito de “La siesta está de fiesta”

La gran convocatoria y participación de niños y familias marcó el éxito de esta iniciativa que comprendió varias actividades que dejaron como resultado una tarde llena de juegos y mucha diversión.

La propuesta recreativa y cultural “La siesta está de fiesta”, ejecutada por la Subsecretaría de Cultura en coordinación con otras áreas gubernamentales, se desarrolló en horas de la siesta de este miércoles 22, en diferentes espacios del Teatro de la Ciudad de la Capital.

La coordinadora de Acción Cultural, la profesora Graciela Marechal, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) e informó que iniciaron “a sala llena”, remarcando de esta manera la exitosa convocatoria que tuvo.

Con entrada libre y gratuita, las diferentes actividades desarrolladas fueron: obras de teatro, patio de juegos, show en vivo en el cierre del evento, entre otras.

Según se destacó, la temática abordada en las distintas obras de teatro fue los derechos del niño, realzando así la importancia de los más pequeños en la sociedad y en las políticas del Estado formoseño.

Finalmente, Marechal agradeció el trabajo de todos los organismos intervinientes, el cual permitió el exitoso resultado de dicha propuesta.



