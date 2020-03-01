El Gobernador celebró el Día de Nuestra Señora del Carmen

Este 16 de julio, el pueblo formoseño conmemoró con fe y devoción a su Santa Patrona, destacó el gobernador de la provincia de Formosa, renovando “los valores de la solidaridad, la unión y el compromiso con el bien común”.

En el Día de Nuestra Señora del Carmen, el gobernador Gildo Insfrán saludó “a toda la comunidad que celebra con fe y devoción a su Santa Patrona” este jueves 16 de julio.

Su sagrada imagen llegó a estas tierras el 10 de julio de 1879 a bordo del barco “El Resguardo”, acompañando al comandante Luis Jorge Fontana y a las familias fundadoras desde Villa Occidental.

Tras ser venerada inicialmente en las barrancas del Río Paraguay, su fe creció junto con la provincia. En 1960, mediante la Ley Provincial N° 168, fue declarada oficialmente Patrona de Formosa, consolidándose como el símbolo eterno de protección, identidad y esperanza de todo el pueblo formoseño.

En ese sentido, el gobernador Insfrán llamó a “que esta fecha de encuentro y esperanza renueve los valores de la solidaridad, la unión y el compromiso con el bien común que caracterizan a nuestra comunidad” formoseña.



