Alianza estratégica para poner en marcha el Observatorio de Estadísticas Turísticas de Formosa





Con el firme propósito de continuar consolidando políticas públicas basadas en la planificación estratégica y el conocimiento científico, el Gobierno de la provincia de Formosa celebró el miércoles 15 la firma de un convenio marco de cooperación institucional.

El acuerdo fue suscripto entre la Dirección de Servicios Turísticos, dependiente del Ministerio de Turismo, y la Dirección de Estadística, Censos y Documentación, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.

Este convenio tiene por objeto establecer mecanismos de cooperación técnica e institucional para robustecer los registros administrativos de turismo y generar datos estadísticos confiables, sistemáticos y oportunos.

El eje central y más ambicioso de esta cooperación es el impulso y la creación del Observatorio Provincial de Estadísticas Turísticas de Formosa, concebido como un espacio técnico e interinstitucional para la recopilación, procesamiento, análisis y difusión de información del sector.

Este nuevo espacio técnico de articulación se constituirá como un motor fundamental para el desarrollo del sector. Concebido como un centro especializado en la información estadística vinculada a la actividad, su finalidad primordial será generar diagnósticos precisos y conocimiento estratégico que sirvan de base para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas orientadas al desarrollo turístico sostenible de la provincia.

Esta firma no representa un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de las directrices del Modelo Formoseño, donde un Estado presente y planificador articula sus diferentes áreas de manera moderna y eficiente.

Al unificar la experiencia técnica en estadística del Ministerio de Economía con el conocimiento territorial del Ministerio de Turismo, la provincia da un salto cualitativo en la profesionalización de la gestión pública. Contar con datos certeros permitirá optimizar las inversiones, potenciar la promoción de los destinos formoseños y garantizar que los beneficios del turismo se derramen de manera equitativa y con justicia social en cada rincón de la provincia.











