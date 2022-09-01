El Festival Regional del Alfajor superó los $295 millones en ventas





El destacado evento volvió a consolidarse como uno de los encuentros gastronómicos más importantes de la provincia, impulsando el desarrollo de la economía local.

La tercera edición del Festival Regional del Alfajor concluyó con un balance altamente positivo al registrar una comercialización total de $295.860.240, una cifra que refleja el crecimiento sostenido del evento y que se tradujo en más oportunidades para emprendedores, productores y el desarrollo económico de la provincia.

Organizado por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, el evento reunió durante tres jornadas a cientos de visitantes en el predio del Galpón “G” de la Costanera de la ciudad de Formosa, donde el público acompañó y pudo degustar los 288 alfajores presentados en una amplia variedad de combinaciones y sabores.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, destacó que el crecimiento del festival responde a una política sostenida de acompañamiento al sector emprendedor. “El Festival del Alfajor llegó para quedarse y lo demuestra creciendo año tras año: el Galpón ‘G’ ya nos queda chico. Desde el Gobierno provincial se seguirá acompañando para que estos alfajores ganen el mercado formoseño”, expresó.

Además, recordó además que en Pirané se inauguró este año la primera fábrica de alfajores. “La misma emprendedora me decía: uno ve que en todo el país cierran industrias y en Formosa las estamos abriendo”, remarcó.

En ese sentido, desde la cartera económica señalaron que, durante todo el año, se trabaja para generar vínculos comerciales entre los alfajoreros con supermercados, kioscos y otros comercios, con el objetivo de ampliar los canales de comercialización de los productos locales.

Del total comercializado durante el festival, $145.150.240 correspondieron exclusivamente a las ventas realizadas por los 31 emprendedores alfajoreros que participaron del encuentro. En cuanto al volumen de ventas, durante las tres jornadas se comercializaron 50.820 alfajores: 29.770 fueron vendidos por productores de la ciudad de Formosa, 7760 por emprendedores de otras localidades y 13.290 por elaboradores invitados del NEA. Junto con los alfajoreros, el festival reunió a más de 150 emprendedores de diversos rubros, consolidándose como un espacio de promoción para la producción local, el emprendedurismo y la economía regional.

El importante volumen de ventas alcanzado durante los tres días confirma el crecimiento que ha experimentado el Festival Regional del Alfajor desde su primera edición y su capacidad para generar oportunidades comerciales para pequeños productores y emprendedores de Formosa, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos y productivos más importantes de la provincia.



