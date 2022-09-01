Continúa la entrega de cajas alimentarias para personas con celiaquía

Esta modalidad permite brindar una atención más ágil, ordenada y accesible para las y los beneficiarios.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, inició una nueva entrega bimestral de cajas alimentarias con productos aptos para personas con celiaquía, una política pública que garantiza el acceso a una alimentación adecuada y representa un importante acompañamiento para las familias que deben afrontar el elevado costo de estos alimentos en el mercado.





La primera jornada de este nuevo operativo de distribución se desarrolló el martes 14 en el Centro Ocupacional Inclusivo del barrio Emilio Tomás, en la ciudad capital, continuando este miércoles 15 en el Espacio de Acompañamiento Comunitario del barrio Eva Perón.





De acuerdo a lo programado, las entregas proseguirán el viernes 17 en el CDI “Nuestra Señora de Guadalupe”, del barrio Guadalupe.

Ya la próxima semana, el lunes 20 se hará lo propio en el Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO) del barrio San José Obrero; finalizando el martes 21 en la sede del Parque Industrial, ubicada en avenida Frondizi 4685.





En todos los casos, el horario de atención será de 8 a 12.30 horas.

Desde la entrega realizada en mayo, se implementa un nuevo sistema de distribución con un cronograma de días y lugares de retiro, acercando los puntos de entrega a distintos barrios de la ciudad. Esta modalidad permite brindar una atención más ágil, ordenada y accesible para las y los beneficiarios.





Al respecto, la directora de Atención a la Comunidad, Laura Viera, explicó que “este nuevo esquema de distribución fue pensado para acercar la política pública a cada beneficiario, organizando las entregas por zonas para hacer el proceso más cómodo, ágil y ordenado”.





Asimismo, recordó que, desde este año, las y los titulares del beneficio cuentan con una tarjeta personal e intransferible en la que figuran sus datos personales, lo que contribuye a optimizar el sistema de entrega.





Viera también remarcó que “esta asistencia no solo garantiza el acceso a alimentos libres de gluten, sino que también representa un importante alivio para la economía de muchas familias, teniendo en cuenta el elevado costo que tienen estos productos. Es una decisión del Gobierno de Formosa que reafirma el compromiso de estar presente y acompañar a quienes más lo necesitan”.





A través de esta política pública, el Estado provincial continúa fortaleciendo el acceso a derechos y brindando respuestas concretas a las necesidades específicas de las personas con celiaquía, promoviendo una mayor inclusión y calidad de vida para las familias formoseñas.











