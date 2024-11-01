Detuvieron a un hombre y recuperaron los bienes sustraídos de un local gráfico

Detuvieron a un hombre y recuperaron la totalidad de los bienes sustraídos de un local gráfico

• ⁠La investigación permitió recuperar termos, vasos térmicos, remeras, gorras, un casco y otros elementos

Integrantes de la brigada de la Unidad Regional Uno esclarecieron un robo ocurrido en un local gráfico del barrio San Martín de esta ciudad, detuvieron al presunto autor y recuperaron la totalidad de los bienes denunciados como sustraídos.

El hecho se registró durante la madrugada del domingo, en un comercio ubicado sobre calle Ayacucho al 100, donde personas desconocidas ingresaron y sustrajeron distintos elementos del interior del local.

Tras tomar conocimiento del caso, los efectivos iniciaron de inmediato una prolija tarea investigativa, que incluyó relevamientos en el sector, análisis de secuencias fílmicas y averiguaciones de campo, lo que permitió establecer el modus operandi e identificar al presunto autor.

Con los datos obtenidos, se desplegaron recursos humanos y logísticos en distintos sectores

de la ciudad,

Como resultado de trabajo, en la mañana del lunes, detuvieron al sospechoso, sobre avenida Gutnisky al 2000, en el barrio Fontana.

En continuidad a la investigación, los policías llegaron hasta una vivienda del barrio La Nueva Formosa, donde se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien hizo entrega de forma voluntaria de los bienes y manifestó haber adquirido de buena fe.

Entre los objetos recuperados se encuentran termos, vasos térmicos, una pava eléctrica, remeras de diferentes talles y colores, gorras, sombreros tipo piluso, un casco protector, portaobjetos, un porta termo, pantuflas y otros artículos de interés para la causa.

Personal de la Dirección General de Policía Científica documentó fotográficamente el procedimiento y los elementos fueron trasladados a sede policial bajo las formalidades legales correspondientes.

El detenido fue notificado de su situación procesal, mientras que los bienes recuperados fueron reconocidos por el propietario del local y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.