Clorinda: Organismos gubernamentales en reunión de trabajo por el fenómeno del El Niño

Con el fin de llevar tranquilidad a los vecinos, poner en común las tareas y profundizar los trabajos preventivos de cada actor competente en esta materia.

Este miércoles 22 de julio, desde las 9 horas, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Municipalidad de Clorinda, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo del Comando de Emergencia integrado por diversos actores del Gobierno provincial y comunal en el marco del fenómeno climático El Niño.

El objeto de la misma fue coordinar acciones preventivas e interinstitucionales ante la posible ocurrencia de fenómenos climáticos adversos, sobre todo las vinculadas a El Niño, y fortalecer la planificación, coordinación y articulación entre los distintos organismos con competencia en la materia.

Encabezó este espacio el intendente clorindense, Ariel Caniza y participaron del mismo el diputado provincial, Alejandro Navas, la presidenta del Concejo Deliberante, licenciada Mónica Acosta, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), ingeniero Javier Caffa; el responsable del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), contador Sergio Baglieri.

Además, estuvieron presentes la directora del hospital local, médica Bernardita Obst y miembros del SIPEC; el ingeniero Ramón Rodríguez en representación de REFSA; representantes de la Prefectura Naval Argentina en Pilcomayo; de la UR3; y secretarios del ejecutivo municipal y otros ligados al ámbito de la obra pública.

Al respecto, Caniza, explicó que también buscan llevar tranquilidad a los vecinos poniendo en común los diferentes trabajos que realiza cada organismo.

“El de Vialidad Provincial, que venimos ya trabajando con ellos hace años en la defensa de la ciudad, la mayor inundación en el año 83’ fue de 9 metros 50 y hoy estamos a 1 metro 50 arriba de ese nivel. O sea, nos está dando una tranquilidad y una revancha de que la barrera está en buenas condiciones y el trabajo que ellos lo hacen preventivamente hace un tiempo atrás, y mucho más ahora, reforzando para que no nos agarre de urgencia”, indicó.

Del mismo modo, señaló, el SPAP brindó un informe pormenorizado de las 10 estaciones de bombeo, “cómo están las bombas en cada lugar, qué tipo son, qué caudal saca, para darle también la tranquilidad al vecino, porque muchas veces dice que no está funcionando la bomba, pero porque no escucha el ruido del motor”.

“Y hoy por hoy los motores que están en utilización, muchos de ellas son eléctricos, entonces no hacen el ruido que antes hacían las bombas de antes”, aclaró.

Estuvieron presentes, también, personal de Salud, Prefectura quien precisó los niveles del río Paraguay que, en estos 10 días, descendió 50 centímetros; y la Policía provincial para garantizar el trabajo que se realiza a diario ante cualquier reclamo de los vecinos.

“Y trabajar en conjunto con el municipio, con la obra pública que diariamente nosotros estamos haciendo, un trabajo de canalización, limpieza y de ordenamiento de la ciudad”, añadió.

Asimismo, Caniza dijo que esta fue la primera reunión del Comando y aseguró que “se va a volver a repetir, capaz dentro de un mes o dependiendo de la situación y el comportamiento de las lluvias y el río” pero “siempre trabajando en conjunto”.

Por último, reiteró la tranquilidad a los vecinos porque si el fenómeno de El Niño “llega a venir, nosotros vamos a estar preparados para afrontar ese desafío de la naturaleza”; y les pidió que “hagamos un trabajo en conjunto con la sociedad”.

“Que cuando se limpian los desagües, no vayan a ensuciar otra vez; que no tiren basura, tenemos una recolección domiciliaria todos los días en todos los barrios, que esperen al recolector y que hagan como tiene que ser. Cuando nos ensucian nuestros desagües, le están afectando al escurrimiento, y eso nos va a afectar a futuro a nosotros también, pero es un trabajo que cotidianamente hacemos desde la municipalidad para poder resolver este tipo de inconvenientes”, concluyó.



