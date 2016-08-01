El CEDEVA será sede de una jornada técnica enfocada en el pasto

Desde un enfoque regional, se llevará a cabo el 7 de julio en las instalaciones del organismo dedicado a validar tecnología y transferirla al sector agropecuario en la localidad de Laguna Yema.

El ministro de la Producción y Ambiente de la provincia de Formosa, el licenciado Lucas Rodríguez, resaltó que desde el Gobierno de Formosa se impulsa el desarrollo de una jornada técnica, a realizarse el próximo martes 7 de julio en las instalaciones del Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) de Laguna Yema.

También acompañan el Instituto PAIPPA, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y distintas áreas del Ministerio de la Producción y Ambiente este evento, al igual que organizaciones aliadas como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y una red regional vinculada a la investigación y al desarrollo de pasturas para el Gran Chaco Americano, denominada “Grass Academy Latam”.

El ministro especificó, en esa línea, que esta red, “con base en la República del Paraguay, está compuesta por grandes investigadores con vasta trayectoria vinculada a EMBRAPA, “un organismo similar al INTA, pero que es de la República Federativa del Brasil”, y adelantó que durante la jornada técnica se dictarán “charlas y exposiciones”.

Esas actividades, en líneas generales, abordarán “temas relaciones al desarrollo de pasturas implantadas, el manejo del suelo y de la rotación de la hacienda”, en definitiva, subrayó que este importante evento “se orientará a la ganadería formoseña y del Gran Chaco Americano también”.

“Para que, -remarcó- fundamentalmente, productores paipperos, pero también técnicos y estudiantes, compartan conocimientos que apunten a favorecer los procesos y manejos dentro de la ganadería e incorporar desarrollos tecnológicos vinculados a ella”.

En ese aspecto, aseguró que es clara la política del Gobierno de Formosa, la cual de la mano del gobernador Gildo Insfrán “viene dando pasos muy importantes para fortalecer la ganadería, a partir de acciones como ser la formalización de asociaciones paipperas, la organización de ferias y remates ganaderos, la incorporación de genética”, por mencionar algunas de ellas.

En ese contexto, es que, entonces, se analizará “el pasto como un insumo clave”, al considerarlo fundamental para lograr mejorar los índices productivos y reproductivos”. Y que ello permita aumentar progresivamente el stock de la provincia a partir de optimizar “los índices de preñez y parición en todo el sistema productivo, independientemente del estrato de productores que lo apliquen, sean pequeños, grandes o medianos”, robusteció.

Por tanto, aseguró que será valiosa y significativa desde todo punto de vista esta jornada técnica, ya que, sin dudas, será oportuna en cuanto a incorporar conocimientos con la finalidad de potenciar lo que respecta a la gestión de las pasturas y pastizales de campos y lotes. “Lo consideramos fundamental porque es un insumo clave”, volvió a reiterar, aunque también marcó que, “muchas veces, se pone más el foco en el animal, es decir, sobre la hacienda, y no tanto sobre el agua, el suelo y el pasto, que es lo que hace que la productividad de los sistemas ganaderos mejoren”.







