Eficaz labor policial para detener a un sujeto y recuperar dinero tras robo en el Fontana

Fue el resultado de un rápido accionar policial

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a un joven de 22 años e incautaron una importante suma de dinero, tras un hecho de arrebato a una sexagenaria en el barrio Fontana.

El procedimiento se realizó en la mañana de este martes, alrededor de las 08:50 horas, luego de un requerimiento de la línea de emergencias ECO 911 en un domicilio ubicado en calle Policía de Territorios Nacionales al 350.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que un vecino se presentó en su inmueble solicitando trabajo.

En un descuido, el sujeto la empujó violentamente contra la pared y le sustrajo una bolsa con una importante suma de dinero en efectivo, para luego darse a la fuga.

De forma inmediata, el personal policial desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

En la intersección de las calles Juan José Silva y Echegaray, los investigadores lograron aprehender al autor del hecho, quien tenía en su poder la totalidad del dinero denunciado como sustraído.

Con la participación de la Dirección General de Policía Científica se documentó toda la intervención y se procedió al secuestro del dinero.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado de su situación legal, quedando a disposición de la Justicia provincial.