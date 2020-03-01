Detuvieron a un hombre y secuestraron moto partes

• La intervención continúa para detener al segundo responsable del ilícito

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Dos detuvieron a un hombre y secuestraron motopartes de un rodado denunciado como sustraído, en el marco de una causa judicial por “Robo Calificado”, ocurrido en el barrio Virgen del Carmen, de esa localidad.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del jueves, cuando un ciudadano denunció que, mientras cumplía funciones de sereno en un local comercial del mencionado barrio, fue sorprendido por dos sujetos que se desplazaban a pie y bajo amenazas con la utilización de un arma blanca, le sustrajeron su motocicleta Motomel de 110 cilindradas, para luego darse a la fuga.

De inmediato, los investigadores realizaron un amplio relevamiento en la zona y, con la colaboración de registros fílmicos aportados por vecinos y comerciantes, lograron identificar a uno de los autores.

Como resultado de las tareas investigativas, horas más tarde se concretó la detención de uno de los involucrados y el secuestro de la motocicleta denunciada como sustraída, la cual fue hallada totalmente desarmada.

El procedimiento fue documentado por personal de la Delegación de Policía Científica de Pirané.

El detenido fue notificado de su situación procesal y alojado en celda a disposición del Juzgado de turno.























