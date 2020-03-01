Clorinda: La Policía detuvo a tres hombres y recuperó bienes robados

• Los procedimientos se concretaron durante distintas intervenciones realizadas en la segunda ciudad

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana aprehendieron a tres sujetos vinculados en diferentes causas judiciales y recuperaron tres tanques de agua y varias varillas de hierro, denunciados como sustraídos de un corralón.

La primera intervención se llevó a cabo el miércoles, alrededor de las 08:40 horas, en el barrio Porteño Norte, donde detuvieron a un hombre que era buscado en el marco de una causa judicial por el delito de “Hurto”.

En otro operativo, realizado el jueves minutos después de las 1:00 horas, aprehendieron a otro sujeto involucrado en una causa por “Amenazas con el uso de arma blanca”, en inmediaciones de las calles Chaco y Los Andes del barrio Libertad.

Después, en la intersección de la avenida Piamonte y calle Manuel Dorrego del barrio Primero de Mayo, detuvieron a un joven que registraba pedido de captura en una causa por “Tentativa de Hurto”.

Por otra parte, los policías avanzaron en las averiguaciones relacionadas con un hecho de robo ocurrido el jueves, en un corralón del barrio 29 de Septiembre, donde personas desconocidas violentaron el portón de acceso de un galpón, desactivaron el sistema de cámaras de seguridad y sustrajeron bienes.

Como resultado de las tareas de inteligencia y trabajo de campo, los policías recuperaron tres tanques y varias varillas de hierro, los que fueron documentados fotográficamente por personal de la Delegación Policía Científica.

En todos los casos, los tres detenidos y los bienes recuperados fueron trasladados hasta la comisaría y todo permanece a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.